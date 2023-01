La proyección que realiza el Ministerio de Industria a partir del PPI es de una suba de 3,7% para la nafta y el gasoil 2% a partir del 1 de febrero, informó Subrayado El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió al precio de los combustibles para febrero, que se define en estas horas. «Estamos pensando en ver si Ancap, sus finanzas, soportan no hacer una suba a pesar de la recomendación de la Ursea. No hay definición al respecto, estuve en contacto hace un ratito con el ministro de Industria y es el camino que vamos a intentar recorrer», dijo. Luego, se refirió a los cambios que trajo la Ley de Urgente Consideración, que ajusta el precio cada mes.

«Cuando el combustible ha subido, a veces el gobierno ha subido, a veces no. Antes solo subían», agregó. La proyección que realiza el Ministerio de Industria a partir del PPI es de una suba de 3,7% para la nafta y el gasoil 2% a partir del 1 de febrero.