Lacalle Pou manifestó preocupación por Venezuela y Maduro lo invitó a debatir sobre DDHH

El presidente Luis Lacalle Pou manifestó preocupación por la situación de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Además, cuestionó el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de acceso a las vacunas contra el Covid-19.

El mandatario uruguayo participó este sábado de la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se realiza en Ciudad de México.

“Nuestra participación en este foro obedece a una concepción virtuosa, no reaccionaria. Nuestro país integra este foro, donde puede intercambiar y coincidir con países de América Latina y el Caribe”, comenzó diciendo Lacalle Pou en su discurso.

“Integra este foro porque la Celac ha profundizado y ha ampliado su relacionamiento con otros países del mundo. Esto no significa que integrar la Celac, de alguna manera, caiga en desuso la participación en la OEA. Queremos ser bien claros al respecto”, enfatizó.

“Los gobiernos nacionales tanto como los gobiernos de los distintos organismos son esencialmente criticables y también son materia de cambio. Y, por eso, se puede discrepar con una conducción, pero no se puede desvirtuar el organismo”, apuntó.

Lacalle Pou compartió los dichos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre “la autodeterminación y la no intervención”.

“Pero, uno de los elementos que impulsa y que es plataforma de la Celac, es la democracia. Y la democracia es el mejor sistema que tienen los individuos para ser libres. El estado más puro de una persona es la libertad y, por eso, participar de este foro no significa ser complaciente”, afirmó.

El presidente uruguayo mostró preocupación por la situación en Cuba, Nicaragua y Venezuela. “Por supuesto, con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparto represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos. Nosotros, en esta voz, tranquila, pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela”.

“Estos tiempos han demostrado que se hace más vigente que nunca un postulado del año 2010 de la Cepal: ‘brechas por cerrar, caminos por abrir’”, indicó.

Lacalle Pou cuestionó el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de acceso a las vacunas contra el Covid-19.

“Vaya si esta pandemia nos habrá enseñado que, cuando no se puede acceder a mercados, a educación, a los bienes de primera necesidad y, en este caso a la salud, no hay libertad posible para todos. Y esta es parte de nuestra presencia hoy aquí. Ocuparnos cada uno de nuestros países, de nuestros compatriotas, pero también apelar a la cada vez más necesaria solidaridad internacional. Resaltar lo bueno y criticar lo malo. El sistema de distribución de vacunas del mecanismo Covax ha sido deficitario. Claramente, aquellos países que no pudieron acceder a las vacunas, mediante su compra directa, han quedado relegados”.

“No se trata de huir, no se trata de derogar, no se trata simplemente de una actitud destructiva, se trata de criticar para construir. En eso, puede contar con el Uruguay”, finalizó.



LA RESPUESTA DE MADURO

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le respondió a su par Luis Lacalle Pou. En su discurso en la cumbre de la Celac, que fue el siguiente al del mandatario uruguayo, desafió: “Ponga usted la fecha, el lugar, para un debate”.

“Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución, y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo, de cara a los pueblos, en transmisión en vivo y en directo, en privado, como ustedes quieran, con respeto, sin exclusiones”, afirmó.

Tras el discurso de Maduro, el presidente uruguayo se retiró de sala y dejó su lugar al canciller Francisco Bustillo, retornando minutos después. Lacalle y Maduro estaban sentados uno al lado del otro, separados por la cámara de la transmisión oficial.