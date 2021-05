Lacalle Pou habló sobre la reapertura de gimnasios, el pasaporte verde y los test rápidos en farmacias

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió ayer martes a las medidas para prevenir contagios por coronavirus y a nivel personal se mostró a favor de la reapertura de los gimnasios.

«Algunas medidas se pueden extender y algunas pueden cesar. Desde mi punto de vista personal y no es en consulta con los ministros, el tema deportivo, el tema de los gimnasios es un tema que hay que estudiar. Todos sabemos que el deporte es salud y si se hace con determinados protocolos… No es una decisión tomada, simplemente una visión personal».

«De todas las actividades que no se están pudiendo realizar, esa es una de las que me parece que tenemos que volver en estos días», remarcó.

En esa línea dijo que para la reapertura de los centros deportivos se aplicará el protocolo y los cuidados en los vestuarios.

Mientras tanto, un equipo de Presidencia y del Ministerio de Salud Pública trabaja en un plan piloto para el llamado «pasaporte verde» que además de la salida al extranjero permitiría el ingreso a fiestas o eventos.

«Dejar claro que esto no es restrictivo; aquella persona que no se vacunó, no es que no pueda entrar. Simplemente, quien no tenga las vacunas tendrá que ir con un test. Esto quedará librado al dueño del local», precisó Lacalle Pou.

Para poder ingresar a este tipo de fiestas, a quien «no esté vacunando se le va a requerir un test rápido, de esos en que casi al instante se sabe si está contagiado o no».

El presidente dijo que desde el gobierno se trabaja en esta línea pues saben que muchos organizadores de fiestas y eventos se encaminarán hacia esos procesos. «A ellos les significa más público y a nosotros la tranquilidad de que todos los que están ahí están cuidados».

Estos test rápidos podrían estar disponibles en farmacias de todo el país. «Si quiero entrar a un espectáculo público debo hacerme el test en la farmacia, para que haya un control sobre quién realmente se hizo el test. Eso entraría en un sistema que va a estar suministrado por Agesic (Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información). Y si entrás en ese sistema, vas a tener un plazo en el cual vas a poder ir a ese espectáculo», detalló el presidente.

En caso de que una persona quiera hacerse ese test para saber si tiene o no Covid-19, podría llevarlo y hacérselo en su casa. Sin embargo, si el objetivo es estar habilitado para ingresar a un espectáculo, un tercero deberá fiscalizar.