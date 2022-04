Lacalle Pou anunció el cese de la emergencia sanitaria

La decisión, difundida por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, este 4 de abril en su cuenta de Twitter, será plasmada en los próximos días en un decreto. Finalizado el acuerdo, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, informó que el uso de tapabocas será recomendado para ciertas personas y lugares, como en hospitales, personal de salud; transporte; y ambientes cerrados con alta concentración de público. Tras la reunión mantenida en la Torre Ejecutiva, entre Lacalle Pou, el ministro Daniel Salinas y el subsecretario, José Luis Satdjian, donde se analizó la información actual sobre la COVID-19, el Gobierno decidió levantar la emergencia sanitaria.



Posteriormente, Salinas dialogó con los medios de prensa y dijo que Uruguay vive un momento epidemiológico favorable, basado en datos y criterios objetivos como la incidencia de casos nuevos semanales, la ocupación de camas de cuidados moderados y de CTI, y la gravedad de la afección en cuanto a la cantidad de fallecidos por cada 100.000 habitantes. Estos factores, sumados al porcentaje de vacunados, y a la inmunización adicional que generó la ola de la variante ómicron, contribuyen al momento de tomar la determinación anunciada en la jornada.

El ministro explicó que levantar la emergencia sanitaria implica que se recomienda, pero no será una obligación, el uso de tapabocas en lugares específicos. En tal sentido, citó especialmente a los hospitales; los establecimientos de larga estadía para personas mayores; los lugares donde se elaboran comidas; personal de la salud; transporte; y lugares cerrados donde haya alta concentración de personas.

Detalló que el 85% de la población recibió la primera dosis de vacunas; el 80% la segunda dosis y el 64% la tercera. «Es el momento de dar ese cambio cualitativo, pero absolutamente necesario para la normalización», aseguró. Adelantó que no se pedirá cumplir con aforos en espacios cerrados, ni en espectáculos, cines, lugares de eventos y gimnasios. El uso de tapabocas se recomendará en determinadas circunstancias, porque siguen circulando otros coronavirus, virus respiratorios, influenza A y B, el virus precautorio y el de la meningitis. Los hisopados también se realizarán bajo recomendaciones específicas, agregó Salinas.

«Es el momento de dar ese cambio cualitativo, pero absolutamente necesario hacia la normalización», dijo Salinas, quien indicó que, entre otras cosas, se habilitará un aforo del 100 % en espectáculos cerrados, aunque se recomendará el uso de tapabocas en determinados lugares.

Por otra parte, aseguró que Uruguay continuará exigiendo que quienes no se encuentren vacunados deban hacerse un test antes de ingresar al país. Los protocolos de la enseñanza variarán, dijo, y en ese sentido anunció que este martes a las 9:30 horas tendrá una reunión con el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y el presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (Codicen-ANEP), Robert Silva, para analizar una propuesta sanitaria concreta.

Consultado sobre la eliminación de la obligatoriedad de presentar un PCR al ingresar al país, dijo que se seguirá solicitando a mayores de 12 años. También afirmó que luego de la Semana de Turismo los reportes sobre la situación del COVID-19 en Uruguay serán semanales y no diarios, en virtud de la incidencia y en función de la disminución de casos graves.

Consultado sobre el Fondo Coronavirus, el ministro destacó que es un tema administrativo vinculado al Ministerio de Economía y Finanzas. Tras dicho encuentro, el titular de la cartera aseguró a la prensa que la situación que atraviesa el país, sumada al alto porcentaje de vacunados y a la inmunización que generó la ola de contagios provocada por la variante ómicron, llevaron a tomar esta decisión. «Es el momento de dar ese cambio cualitativo, pero absolutamente necesario hacia la normalización», dijo Salinas, quien indicó que, entre otras cosas, se habilitará un aforo del 100 % en espectáculos cerrados, aunque se recomendará el uso de tapabocas en determinados lugares. Por otra parte, aseguró que Uruguay continuará exigiendo que quienes no se encuentren vacunados deban hacerse un test antes de ingresar al país.

Finalmente, el ministro contó que en los próximos días dejarán de emitirse reportes diarios en los que se informan los casos de covid-19 y estos pasarán a ser semanales. Promulgado el 13 de marzo de 2020, el decreto 93/020 declaró el «Estado de Emergencia Nacional Sanitaria» como consecuencia de la pandemia.

El texto obligó a la suspensión de todos los espectáculos públicos hasta que el Ejecutivo lo determinara y el cierre preventivo y provisorio de los centros turísticos termales públicos y privados.

Tres días después, un nuevo decreto agregó otras medidas y prohibió el desembarque de pasajeros y tripulantes de cruceros y buques comerciales provenientes de «zonas de alto riesgo», además de impedir el ingreso de personas al país desde Argentina por las fronteras terrestres, marítimas, fluviales o aéreas.

Además, se dispuso la suspensión de los vuelos internacionales provenientes de Europa y se exhortó a todos los empleadores a instrumentar y promover, en todos los casos que fuera posible, que los trabajadores llevaran a cabo sus tareas en sus domicilios, entre otras cosas.

Uruguay acumula 889.513 casos totales, de los que 5.233 son personas que cursan la enfermedad -40 en cuidados intensivos (CTI)- y 7.166 fallecidos con diagnóstico de covid-19.

Respecto a la vacunación, según datos del Ministerio de Salud Pública, hasta este lunes 2.848.829 personas (un 80,41 % de la población) completaron con dos dosis su pauta de inmunización de las farmacéuticas china Sinovac, la anglo-sueca AstraZeneca y la estadounidense Pfizer.

Además, 136.050 personas fueron inoculadas solo con la primera dosis, mientras que 2.252.210 recibieron alguna dosis de refuerzo.