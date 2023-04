La zanahoria a $100 y tres millones de rehenes

LA GRANJA AL DIA

PANTALLAZO HORTICOLA

La zanahoria siguió firme a $100 toda la Semana Santa. Aparece en el listado adjunto, que volvió la zanahoria argentina a $80, lo que debió ser su máximo valor o menos, si se hubieran sorteados los AFIDIs. Al atomizar la entrada, por sorteo, se obliga a la competencia de los operadores y eso hubiera hecho bajar los precios, o mostrar que la CAMI se quedó corta con los volúmenes; y, debe volver a realizar el mismo procedimiento, de nuevo, como lo marca la institucionalidad, y sortear los adicionales. No está afectada la seguridad alimentaria de los uruguayos, no hay riesgo de abastecimiento, son zanahorias, es verdad. Lo que está afectado es el bolsillo del consumidor, que la tiene que pagar más de $140 por kilo, la buena; y el rango meta de la inflación, que no es menor.

Además, ¿de qué estamos hablando? ¿de cómo duele?, un ejemplo por el absurdo, si usted tiene un auto económico y necesita por lo menos tres bolsas de zanahorias, se va al Mercado Central de Buenos Aires, las compra a $300 la bolsa de 20 kilos al público, la exportable, que es lo que vale; y, con la diferencia de comprar la uruguaya, paga la nafta, los peajes; y el paseo le sale regalado, porque Buenos Aires esta baratísimo.

Pero no lo puede hacer, ni siquiera aquí con Concordia enfrente, legalmente, Aduana no permite más de 5 kilos de mercadería por persona; además, por la barrera sanitaria, está prohibido ingresar productos vegetales, y a los particulares no les dan AFIDIs; y no fueron afectados por la sequía seguramente.

En esta situación, la ventana de la zanahoria importada, aparentemente tiene una conjunción de intereses públicos con privados, de legalidad desconocida, donde 19 viajes de zanahorias, desde el 20/2 al 28/3, porque uno fue el histórico, el del 28/3, el viaje veinte; creó de facto un conjunto de 5 o 6 oligopios familiares, todas empresas comerciales, aunque los dueños sean productores, son empresas comerciales porque ¨pueden importar¨. Y se desprende de los datos de la Dirección de Aduanas, que se distribuyeron entre las mismas un total de diecinueve viajes porque tenían AFIDIs. Y a la vista quedan los vínculos familiares de los titulares de las mismas, llegando a siete viajes en un caso, entre padre e hijo, de un total de diecinueve. So pretexto de ayudar a los productores por la sequía se benefició a ese pequeño grupo, empresas comerciales, o, ¿esas empresas comerciales habrán repartido el lucro con las decenas de damnificados de la zanahoria por la sequía? No lo sabemos.

El 3 de marzo a las 10,30 horas de la mañana, en dependencias del MGAP, en la Avda. Garzón, se reunieron un grupo de operadores-productores-importadores, con el Director de la DIGEGRA y la Secretaria General de la UAM. Por la intranquilidad de parte de los empresarios. Se la veían venir. A diferencia de la del 31, que fue dura, en grado tal que la Secretaria rompió en llanto, en algún momento, por los cruces furibundos de los presentes. Esta sin embargo, fue amena y estuvo llena de buenas intenciones, esperanzadora, es más, analizaron los criterios de la ventanas de importación, variedad de problemas del día a día, y uno de los problema que abordaron, entre otros, fue analizar una solución para que los beneficiarios de los AFIDI por sorteo sean realmente sus empresas las que importen, y no que los vendan, cosa que sucede, pero excepcionalmente; porque el que trae el viaje con AFIDI de otro, tampoco lo puede facturar. Buena onda, un clima para decir verdades. Increíblemente, termino en lo que hemos venido relatando. Y cerrando la tenida, el compromiso de los representantes del Poder Ejecutivo en la guerra contra el contrabando, anunciando con bombos y platillos, la reunión del martes siguiente de las gremiales, el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, el Ministro del MGAP y el Director de Aduanas, pidiendo más presencia del ejército en frontera, por ese tema.

Como consecuencia de esa reunión, entre la información que nos llega al respecto y nos sigue llegando, porque sigue la papa, y en el mismo formato o más grave aún, la zanahoria fue un oligopolio de hecho, y ahora parece que la papa va a ser un monopolio, asunto que nos ocuparemos en otro momento, hemos intentado comunicarnos con el Presidente de la UAM, el señor Daniel Garin.

Para entrevistarlo por el tema del contrabando. Hicimos la gestión con su secretaria de prensa y seguramente los absorbió el feriado de Semana Santa y la participación en algunas exposiciones según nos manifestaron, pero llegara, sin dudas.

Porque en esa reunión, la del 3 de marzo, de los operadores y los representantes del poder Ejecutivo para el sector, en el cierre, al final del audio, cuando hablaron del tema contrabando, por la reunión del martes siguiente, el Director de DIGEGRA, manifestó a todos los presentes, que sabía de la existencia de zanahorias de contrabando, el 3 de marzo, es más, sabía quién la tenía, quien la manejaba y donde estaba en la UAM.

Y queremos hablar con el Director Garin, para preguntarle como manejo esos procedimientos, considerando que no trascendieron las acciones pertinentes. Porque seguramente el Director de DIGEGRA, la máxima autoridad del sector después del Ministro, que sabía del contrabando de zanahorias, quien lo tenía, quien lo manejaba y donde estaba en la UAM, habrá accionado inmediatamente los fiscales del MGAP o a la Aduana. Haciendo lo correcto, son los deberes y obligaciones fundamentales que le establece la Constitución a cualquier ciudadano del país, que en conocimiento de un delito o ilícito tiene que denunciarlo, porque su omisión o negligencia lo hace cómplice; y, se pena con la ley.

Por eso queremos hablar con él, con el Presidente de la UAM, Daniel Garin, para saber cómo se gestionaron esos referidos sucesos a los que no se les dio trascendencia y difusión. Considerando el esfuerzo, el compromiso de las autoridades y el obrar de los buenos ciudadanos, de denunciar los ilícitos y proceder en consecuencia en la guerra al contrabando. Aquí, en Salto es una lucha sin cuartel.

¡FELIZ DOMINGO DE RAMOS! ¡FELICES PASCUAS!

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 6 de Abril del 2023: La actividad de la jornada se presentó con baja afluencia de público comprador y lenta colocación, atribuible al inicio del fin de semana largo de Turismo. A su vez, dentro del mercado mayorista, se observaron varios operadores cerrados principalmente los de hortalizas de hoja, lo que demuestra la escasez que hay en ese tipo de rubros. Se registraron descensos en los precios de referencia de brócoli y repollo. Hubo incrementos en los valores de tomates, morrones, pepino, uva, lechugas, perejil y chauchas. Como novedad se registró el ingreso de las primeras partidas de mandarinas de la variedad Clementina Nankou y pomelo Blanco de origen uruguayo.

