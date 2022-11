La zafra en Salto: 343 toros a u$s 3.430 promedio

La zafra de toros de primavera se encuentra en la recta final despidiendo el décimo mes del año, con algunos remates de cabañas por realizar aún, pero con la gran mayoría ya concretados. En un año donde para el sector ganadero, se puede dividir en dos, un primer semestre marcado por valores históricamente records para los mercados de haciendas y alta demanda como tema principal, y el corriente semestre en donde los precios, el clima entre otros factores generaron más incertidumbre que certezas en el sector. De todas maneras, si hay algo que el productor nunca ha perdido, es el optimismo, y en un negocio a largo plazo como este, siempre hay que mirar para adelante y esperar que el tiempo (y las coyunturas del momento) organice «los zapallos en el carro». En fin, lo que los siguientes números reflejan, es un claro mensaje, la máquina productiva del país no para y la inversión en genética está más vigente que nunca.

A nivel nacional, el promedio de venta de toros se ubica en el eje de los 3.400 dólares (3.406 dólares promedio tomando en cuenta 6.030 ejemplares vendidos en remates de cabañas y en exposiciones según Rurales El País, 3.430 dólares promedio por 2.263 toros vendidos en 54 remates de cabaña según el periodista Luis Silva de Radio Tabaré de Salto)

Según los datos que publicó El País, se observa un crecimiento del 1,61% al año pasado por 5.494 toros vendidos en remates de cabaña, a un valor medio de U$$ 3.459. En relación a las exposiciones, fueron 536 toros vendidos a U$$ 2.863 de promedio, según indica el medio.

LA ZAFRA EN SALTO

Lo más importante, es que se comercializó el 99,2% de la oferta de reproductores en el departamento. Otro dato no menor a tener en cuenta, es que lamentablemente por temas de público conocimiento, cabaña La Magdalena de Los Tordos SC que generalmente ofrece 150 reproductores a venta, no realizó su remate anual, por lo que se redujo notoriamente la cantidad de animales en Salto frente al año anterior. Así mismo, se registró un aumento de toros ofertados por las cabañas que realizaron su venta anual y la diferencia fue de 108 animales menos frente al año pasado.

Para el siguiente informe, se tomaron en cuenta únicamente toros vendidos en pista en los remates de cabaña y la Expo Salto.

En total, se vendieron 343 reproductores de las razas Aberdeen Angus, Hereford, Brangus, Charolais y Normanda, que hicieron un promedio general de 3.430 dólares, un promedio que va en la línea del resultado a nivel nacional, y ventas por 1.176.488 dólares. En comparación con el año 2021 (449 toros vendidos a 3.547 dólares de promedio), hubo un ajuste del -23,6% en el volumen de toros vendidos por lo antes mencionado, y un -3,3% en el valor promedio de la venta de los reproductores.

Este año, la oferta de toros se conformó por ventas en el local de la Asoc. Agropecuaria de Salto de Cabaña Bayucuá (70 A. Angus); San Rafael (28 A. Angus y 18 P. Hereford) y Cabaña Korapí de los Hnos. Burutarán (4 Brangus); La Lucha (16 P. Hereford y 6 P. Charolais) y Buen Abrigo (20 A. Angus); Cabaña Salto (26 A. Angus) y La Plazoleta (5 A. Angus); y Don Roberto (17 P. Hereford y 26 A. Angus), más la venta de 8 toros P. Hereford de La Madrugada en el Especial de Hereford en el local de la Asoc. Fomento Rural de Valentín, 38 A. Angus de La Empastada en el Local Carumbé y 39 toros H y P. Hereford de Tellería en la propia cabaña. A esto, se le suman la venta de 22 toros en la Expo Salto (10 Angus, 8 P. Hereford, 3 Brangus y 1 Normando), de cabaña Santa Elena de Palma Sola, Santa Ana de María Curbelo de Roig y de El Tereré.

Siguiendo con los números, la raza Aberdeen Angus vendió 223 toros en Salto, a un promedio de 3.635 dólares, una referencia del -4,7% comparativamente con la de un año atrás (Año 2021: 244 toros/ U$S 3.815 promedio), Hereford (astados y mochos) comercializó 106 toros a un promedio de 3.072 dólares (-4,1%) (2021: 172 toros/U$S 3.203 promedio), Brangus con 7 toros vendidos, el promedio fue de 3.297 dólares (-4,7%) (2021:12 toros/U$S 3.461 de promedio), 6 Polled Charolais a un promedio de 2.510 dólares (19,5%) (2021: 2 toros/U$S 2.100) y 1 Normandos a 2.000 dólares de promedio (-30%) (2021: 3 toros/U$S 2.867).

El valor máximo fue de US$ 19.200 por un toro plantelero Aberdeen Angus de Cabaña Salto de Limitour y Sendemill el cual se comercializó el 50% en U$S 9.600, por lo que elevó su valor a esa suma final, y el mínimo de U$S 1.800 también por un toro Angus comercializado en el remate del Local Carumbé. En sintonía con lo que sucede a nivel nacional, en Salto este año nuevamente la raza Aberdeen Angus vuelve a ser la mayor en volumen ofertado al igual que los últimos 2 años, no así con el 2019 donde la raza Hereford fue la más numerosa. De todas maneras, a diferencia de los números que arrojan los remates de todo el país, en Salto, también los mejores precios y promedios se los obtiene la raza Aberdeen Angus.

El total de ventas de toros en Salto en 2021 fue de 1.592.674 dólares, en 2020 fue de 1.307.974 dólares y en 2019, 1.518.231 dólares, un 35%, 11% y un 29% más que en la zafra actual.

Comparando el valor promedio del dólar octubre 2021 ($U 43,616) – octubre 2022 ($U 40,608), existe un decrecimiento anual del orden del -6,7%.

En síntesis, comparando con la zafra del 2021 fue un excelente año para comprar toros en Salto, primero por que el material genético ofrecido por las cabañas vendedoras cuenta con gran reconocimiento a nivel nacional y productos que defienden la inversión, segundo por que el comprador en promedio pagó menos que el año pasado por esa destacada genética y tercero, por que el tipo cambiario jugó a favor de la demanda con un dólar en promedio $3 más barato.

¡Hasta el próximo año!