La voz de los setenta

B.J. THOMAS:

Cuando se lanza una canción a consideración del público, los intérpretes, productores y la discográfica que participaron de ella, esperan que se transforme en un éxito, invirtiéndo en dicha pieza un buen dinero. Algunas veces logra ser difundida, en otras pasa sin pena ni gloria, y en las restantes -las menos- llega a la cima de la popularidad, al tope de los rankings, erigiéndose en himno, que con un poco de contenido musical y además mucha suerte, mantiene vigencia a través de los años y de las décadas. Tal el caso de un tema lanzado en 1969, que ha batido todos los récords, y que hoy con 52 años en su haber, perdura a través del tiempo: «Raindrops keep fallin’ on my head» -«Gotas de lluvia caen sobre mi cabeza», escrita por Burt Bacharach y Hal David, para la película «Butch Cassidy», western protagonizado por Paul Newman, Robert Redford, y Katharine Ross. La canción la probaron en forma primaria siete cantantes para grabarla, y justamente la voz del séptimo fue la que realmente más convenció a Bacharach, quedando para el filme y el disco, se llamó B.J. Thomas. Thomas registró el tema poco después de haber sufrido laringitis, por lo que su voz suena un poco más ronca en la versión del largometraje. «Raindrops keep fallin’ on my head» con B.J. obtuvo el premio Oscar como mejor canción original, del siguiente año 1970.

LA MEJOR VOZ DEL CORO

Billy Joe Thomas nació en Hugo, Oklahoma, el 7 de agosto de 1942. Fue el hijo de Geneva y Vernon Thomas, creciendo en Houston, Texas y alrededores, graduándose en Consolidated High School de Rosenberg. Anteriormente a su carrera solista, siendo adolescente fue la mejor voz del coro de la iglesia, para luego integrar The Triumphs, junto a Tim Griffith, Denver Zatyka, Don Drachenberg y Ted Mensik, y más tarde Roy Head and The Traits, realizando varios eventos con ambas agrupaciones en diferentes clubes nocturnos, con suceso. En 1966, Thomas and The Triumphs editaron el álbum «I’m so lonesome I could cry», con una exitosa versión de la canción de Hank Williams que llevaba el título del LP. El simple vendió más de un millón de copias y recibió un disco de oro. El segundo sencillo «Mama», alcanzó su punto alto en el puesto 22. En el mismo año, Thomas lanzó un álbum en solitario del mismo nombre para la fonográfica Sceptre Records.

«BUTCH CASSIDY» PRESENTA A THOMAS

En 1968, B.J. Thomas volvió a lograr un hit, primero con «The eyes of a New York woman», y meses posteriores con el impacto de «Hooked on a feeling», que contó con el diferente sonido de una cítara eléctrica, y se convirtió en el segundo disco de Thomas con ventas millonarias. Un año más tarde, «Butch Cassidy» presentó a Thomas interpretando «Raindrops keep fallin’ on my head», que llegó al número uno en el Billboard Hot 100 USA, en Adult Contemporary, y un gran suceso en Canadá, Noruega y Reino Unido, en enero, 1970. Las ventas del disco superaron los dos millones de placas, y Thomas logró su tercer disco de oro. Con éstos galardones fue declarada la cuarta canción más exitosa de ese año. «Gotas de lluvia caen sobre mi cabeza» también fue lanzada en el álbum del mismo nombre. Allí, también estaban «Everybody’s out of town», «I just can’t help believing» -que se ubicó en el No. 9 en Billboard,1970, con un cóver de Elvis Presley- «No love at all», «Mighty clouds of joy» y «Rock and roll lullaby».

EN EL GRAMMY HALL OF FAME

A partir de 1972 Thomas pasa por varias editoras, así deja Scepter Records, y pasa a Paramount Records, lanzando en 1973-74 dos álbumes: «Songs» y «Longhorns & London bridges». 1975 llegaría con «Reunión» en ABC Records, asegurando su cuarto disco de oro. 1976 era el momento de «Home where I belong» para Myrrh Records, el primero de varios álbumes gospel que Thomas grabaría en esos años. El disco logró platino, y B.J. se convirtió en el artista cristiano contemporáneo más importante de la época. Inmediatamente, en MCA Records, Thomas y Chris Christian grabaron su último impacto Top 40: «No worry baby», en su último disco pop, que también incluyó el hit de A/C «Still the lovin’ is fun». Durante los ochenta su producción fonográfica no fue tan fuerte ni de suceso, sin embargo siguió adelante escribiendo varios libros, grabando algunos discos más y realizando varios conciertos en territorio norteamericano. El 3 de diciembre de 2013, la Academia Nacional de las Artes y las Ciencias anunció que el sencillo «Raindrops keep fallin’ on my head» de B. J. Thomas fue incluido en el Grammy Hall of Fame 2014.

SE FUE EL 29 DE MAYO, 2021

Thomas contrajo enlace con la cantautora Gloria Richardson en diciembre, 1968. La pareja tuvo tres hijas: Paige, 1970, Nora -adoptada de Corea del Norte, 1978- y Erin, 1979. B.J. Thomas lamentablemente dejó de existir el pasado 29 de mayo, 2021, en su bunker de Arlington, Texas, a los 78 años de edad. Fue la voz de los setenta, y dejó un tesoro inigualable: Sus brillantes interpretaciones sentimentales.

