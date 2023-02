«¿La verdad?, nola esperábamos»

«Cuando Salto jugó de local las dos primeras fechas, acaso para nosotros fue una sorpresa, porque el aficionado respondió. Pero lo del pasado sábado en el Dickinson fue otra situación bien en contrario. ¿La verdad?, no la esperábamos. Menos de lo que nosotros manejábamos como posibilidad. No se vendieron mil entradas y la especulación era que no se vendiera menos de 1.500. Entre la temperatura que bajó y el desfile de Llamadas al Puerto, una doble razón contraria que hay que tener en cuenta. Ahora la expectativa está centrada en el sábado, desde el momento que la selección mayor puede ser campeona si una serie de resultados se plantean. Lo bueno es que los juveniles ya aseguraron el avance siguiente y los mayores tienen una inmejorable chance a favor. Cuantos más aficionados sean, tanto mejor y que se de, lo que frente a Rivera faltó»

(El presidente de la Liga Salteña de Fútbol, LUIS ALBERTO ARRESEIGOR con EL PUEBLO. Un sábado que no está lejos y las ilusiones van escribiendo su propia historia)