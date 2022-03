En torno a la reciente celebración del Día Mundial del Agua

En torno a la reciente celebración del Día Mundial del Agua, Julio Texeira, integrante de la Unidad de Capacitación en Socorrismo y Rescate compartió con EL PUEBLO una reflexión con respecto a la valoración de este recurso imprescindible para la vida.“En cuanto a el medio acuático en el Socorrismo, es toda una gran linea de acción y prevención, la cual esta muy desarrollada en el mundo. Hay varias instituciones de las cuales surgen muchos estudios en base a situaciones extremas a resolver. Y en esas situaciones se adaptan elementos de rescate y capacitaciones para desarrollar el rescate en si mismo. La prevención del ahogamiento sin dudas la causa del rescate en el medio acuático. Pero el agua como elemento indispensable de la vida misma, es para quienes nos dedicamos profesionalmente al socorrismo en este medio nuestro hábitat que elegimos” – declaró Texeira.“

También hay una linea en pleno desarrollo que es la competencia en «Salvamento Acuático Deportivo» en el cual desde niños se motiva a esta disciplina que tiene eventos internacionales y un mundial.“ El agua desde la Unidad de Capacitación en Socorrismo y Rescate es la herramienta educativa para motivar el ingreso a un mundo hermoso que es el medio acuático, fomentando, el remo, el canotaje, las tablas SUP, nadar y todas las actividades y realizarlas con seguridad. Disfrutar además de un medio inclusivo excelencia, como ir a la orilla de un arroyo, río, lago etc en un ánimo de disfrute, sin necesidad de nada más”.“

¿Qué otras herramientas se destacan en el socorrismo vinculado al agua?

“Se utiliza además un vinculo para las personas de todas las edades como los perros de raza Terranova que son a nivel mundial la raza por excelencia de salvamento acuático y son los únicos en Uruguay que propician el acercamiento al agua, con excelentes resultados”.

“Somos parte de esa iniciativa… es necesario difundir el buen uso de los recursos hídricos, el cuidado del medio ambiente como recurso invalorable“ La valoración además de la prevención y respetar y transmitir desde temprana edad las normas y cuidados además de como comportarse en un medio diferente al que se esta adaptado, es trabajar cada día para prevenir accidentes y generar comunidades mas seguras”.“

¿Qué se necesita tener en cuenta para las tareas de rescate?

“Para la tarea especifica del rescate es necesaria la constante formación, actualización,estudio de lis elementos, de la dinámica costera, de las app de clima etc. Y la práctica constante en diferentes situaciones”.

EL SOCORRISMO Y EL AGUA

Ligado a la actividad humana en torno al agua (pesca navegación, etc.). Eso supone accidentes acuáticos. Lo que hace que surjan primero socorristas por necesidad, después socorristas voluntarios y en la actualidad socorristas profesionales.

El francés Thevenot escribió un tratado a cerca de la natación en el que se recogía el interés de “enseñarnos a nadar con tanta perfección por si algún día el hombre necesita salvarse” (Palacios 1999).

En 1708 nace en China la “Chinkiang Association for the Saving of life” que es la primera asociación de este tipo que se conoce y que realizo torres de salvamento y varios materiales para los rescates. Luego nace en Ámsterdam la “Maatschappijtot Redding van Drenkelingen” (Sociedad para salvar a victimas de ahogamiento) para evitar los numerosos ahogamientos que se daban en los canales de la ciudad. Cuatro años después 150 personas habían sido salvadas siguiendo sus recomendaciones.

En 1870 doscientos catorce personas perdieron sus vidas en naufragios en Great Lakes. Los naufragios eran comunes a lo largo de la costa atlántica. La necesidad de equipos profesionales del rescate era evidente, y en 1871 se fundó la USLSS en los EEUU (U.S. Life-SavingService) . Se crearon estaciones de salvavidas a lo

largo de la costa dotadas de embarcaciones para rescatar a los náufragos. Se hacían prácticas de canotaje, se remaba contra corriente, se volcaban las barcas intencionadamente para volver a enderezarlas, etc. Desde 1871 hasta 1915, el USLSS rescató a 178.000 personas. En 1915 esta organización se juntó al “RevenueCutterService” para formar la “CoastGuard”. Los barcos de recate que usaban en la USLSS para rescatar marineros naufragados se usaron y adaptaron posteriormente para el rescate de bañistas.

En 1906 se utilizó por primera vez un socorrista en la ciudad e Long Beach, fueron apodados los socorristas como los «Beach TagMen» (los hombres de etiqueta de la playa). Las técnicas de remolque eran muy rudimentarias, se empleaba el agarre por la cabeza y por el pelo. Se utilizan por primera vez torres de salvamento portátiles en las playas de Long Beach.

El primer jefe del servicio de vigilantes de las playa en Los Ángeles, Myron Cox, acuña el primer concepto de prevención: “Prevenir un recate en lugar de hacerlo”. En California se hace uso de tabla de surf de madera utilizada para salvamentos acuáticos. Fuente: Arthur C. Verge: Los Ángeles County Lifeguards, CA. Ed. Arcadia Publishing. 1930: Se utilizan por primera vez las latas de rescate en las playas

de Long Beach, también se pone en funcionamiento el primer sistema de comunicación entre socorristas. Pete Peterson del Servicio de Salvamento de Santa Mónica, California (EEUU) inventa el primer tubo de rescate tras la necesidad de encontrar un dispositivo que se pudiera enroscar alrededor de la víctima, para mayor seguridad en el remolque. Es conocido también por el nombre de brazo de rescate o tubo de Peterson.