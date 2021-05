“La vacunación hoy, ha ido francamente en aumento”

Dra. Rosa Blanco – Directora Dptal. de Salud

La Directora Departamental de Salud de Salto, Dra. Rosa Blanco, destacó la cantidad de salteños que ya han recibido una o las dos dosis de las vacunas contra el Covid 19, sumando a la fecha 75 mil personas inoculadas en nuestro departamento. También, hizo mención a la estrategia llevada a cabo para llegar a todas aquellas personas que deseen ser vacunadas y que por alguna razón aún no han podido agendarse ni recibir ninguna de las dosis, que tiene como fin recorrer los barrios de la ciudad y realizar una gira por el interior del departamento, la cual comenzará el próximo 24 de mayo.

75 MIL SALTEÑOS VACUNADOS

En este momento tenemos casi 75 mil dosis dadas, es decir que, por lo menos, hay 75 mil personas que recibieron una o las dos dosis. Fue de menos a más. Fueron los que tuvieron la oportunidad de vacunarse primero y en el medio, de que fue avanzando de alguna forma la campaña de vacunación, fueron adhiriendo más, sobre todo con la presencialidad en la educación, con la cantidad de contagios que también hay en comunidades cerradas, como pueden ser, justamente, la Policía, los militares, etc. Pero la vacunación ha ido en aumento. Al principio fue menos, pero hoy, la adhesión, podemos decir que, cuando investigamos, por ejemplo, alguna situación en algún centro educativo, hay un buen porcentaje, no la totalidad, como por ahí si se investiga en la salud, hay un altísimo porcentaje de personas, funcionarios médicos, no médicos, administrativos vacunados, en la educación y en el Ministerio del Interior, hay un porcentaje un poco menor, pero hay ha ido francamente en aumento.

TRATANDO DE LLEGAR A TODOS

Tomamos dos zonas muy pobladas donde pudimos verificar que había pocos agendados, y tratamos de circunscribirnos a los barrios de la zona. Entonces tomamos la Zona Sur en la que estuvimos martes y miércoles, y la zona del Extremo Este, donde concurriremos jueves y viernes. Y lo dividimos siempre por edades, porque, por esta estrategia, no se pueden dar dos vacunas diferentes a la misma vez. Por lo tanto, con esta respuesta, que era un poco armar la estrategia y ver qué tipo de demanda había, conociendo esta demanda, probablemente esta misma estrategia que se hace esta semana, la podremos repetir en la semana del 14 de junio. Entonces, invitamos a la gente que no llegó a su dosis, porque esto es pensado para determinada cantidad de horas, con determinada cantidad de dosis, que es de acuerdo a las dosis que nos llegan a nosotros, siendo lo importante que, en este lapso, de acá a la próxima vez que vengamos, puedan agendarse, porque, la agenda de menores de 30 años, se va a abrir el 31 de mayo, y la mayoría de esas personas, con esas edades similares a las que se está vacunando hoy, se van a poder vacunar directamente, si están agendadas en las dos primeras semanas de junio.

Así que, es una estrategia suplementaria a lo que ya teníamos, en una intención clara de que, la gente que por varios motivos no se agenda, porque no es su prioridad, porque no tiene los medios, porque no le resulta fácil, llegar más cerca, dar una respuesta más cerca. Pero como todo, tiene un punto de quiebre, tiene una suerte de cantidad de dosis, y también, el contralor de la lucha que es por el que tenemos en este momento tres vacunatorios abiertos, más esta estrategia, más la gira rural que comienza a partir del 24 de mayo.

Nos encantaría tener la totalidad de gente que venga, pero como todo, esto necesita una logística grande, cada dosis tiene que estar debidamente registrada, cada persona tiene que firmar su acuerdo, hay que programar la estrategia para la segunda dosis, entonces tiene que haber un punto de quiebre. Hoy son 400 dosis que son el máximo que nos habíamos propuesto de acuerdo a la disponibilidad que tenemos.