La Usina Educativa: una propuesta on line con propuestas inclusivas

Teo Zitto y Pablo Cortazzo son los responsables del proyecto La Usina Educativa, que nace en el departamento de Florida. Se trata de la primera plataforma educativa de enfoque accesible.

El proyecto nació en Uruguay y cuenta con el apoyo de ANDE y ADEF. Está a cargo de un equipo técnico multidisciplinario.

Su objetivo es generar contenidos y herramientas educativas, que nazcan accesibles para todos desde su creación – subraya Zitto.

Es una plataforma que tiene como misión generar los mejores contenidos educativos, para todos. “Para ello nos acompaña Cosabuena, agencia accesible, que nos asesora en contenidos e inclusión y un gran equipo que estará a cargo de acompañarte y ayudarte siempre – agregó.

Para el lanzamiento del sitio se ha creado el primer curso original: Lengua de Señas Uruguaya.

En este curso se brindará vocabulario básico de esta lengua y se abordarán temáticas sobre la postura corporal y la expresividad como parte del lenguaje y la comunicación. El curso está a cargo de la docente Carina Romero y la intérprete Nibia Pérez.

La Usina es una plataforma educativa online accesible que reúne en un sitio único herramientas de e-learning, aulas virtuales, cursos y contenidos inclusivos. Está orientada a personas con discapacidad, sus familiares, profesionales de la salud, ONGs, técnicos organismos del estado y empresas que buscan capacitarse a través de una herramienta pensada para todos desde su origen. El proyecto incluye la generación de un Centro de Recursos Accesibles para la Educación (CRAE), un repositorio de recursos abierto a todo público que integrará contenidos culturales, educativos y pedagógicos.

El equipo de La Usina Educativa viene trabajando en la plataforma desde el año 2013

“Imagínense que en ese tiempo la videoconferencia no existía… no había nada de eso que ahora está tan tan tan de moda y que todo el mundo lo maneja.

Nosotros comenzamos a trabajar y decidimos solventar la plataforma a través de nuestro bolsillo, pues creíamos que se trataba de un muy buen proyecto. E el año 1018 a través de la Agencia de Desarrollo Económico de Florida, ANDE y la Cámara Industria participamos un taller gratuito para emprendedores y pequeñas empresas próximo

Las autoridades de la Cámara de Industria – cuando le contamos sobre sobre esta plataforma nos respondieron que la misma tenía mucho potencial

Tenemos programado presentar el proyecto a ANDE con la finalidad de obtener de apoyo económico y técnico para proyectos de empresas que ya están formadas y que tienen productos o servicios que quieren desarrollar o mejorar.

Al año siguiente de la creación de la idea, armamos todo el proyecto… fuimos pasando por diferentes filtros y preselecciones hasta que quedamos en la etapa final y finalemente nos dieron aviso que nuestros proyecto había sido seleccionados.

La plataforma educativa de carácter abierto tiene enfoque accesible esto quiere decir que es una plataforma que va a sumar cursos y contenido educativo con el plus de que estos cursos están pensados accesibles en el origen”.

PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS

En La Usina Educativa para programar los cursos se hace una reunión con los docentes, se ven los programas, los contenidos, se va planificando y armando de la mejor manera para que los recursos accesibilidad se den naturalmente. “Luego del proyecto ser seleccionado, nos enfocamos en armar la plataforma nueva con mejores herramientas, que a nivel de servidores son más profesionales y permiten tener más mejor conectividad y al mismo tiempo más recursos Cuanto alojamiento y de soporte para cantidad personas además de la parte técnico, se ampliará el equipo y comenzamos a trabajar con una agencia que se especializa en accesibilidad ellos son los que nos asesoran nosotros en cuanto a los contenidos o sea si con eso trabajamos los programas;



PRIMER CURSO DE LA PLATAFORMA: LENGUA DE SEÑAS

El curso de lengua de señas qué es el primer curso que lanza la plataforma

La idea es ofrecer contenido gratuito y cursos pagos; la plataforma en si se sostiene por los cursos pagos pero queremos generar una comunidad cada vez más amplia y un centro de recursos educativos accesible.

Se le ha pedido a los docentes que participen; la plataforma está en continua construcción; en estos momentos se impartirá un curso y uno nuevo durante el mes de julio y también en agosto. Al cabo de un año se piensa tener 10 cursos disponibles además de los cortes de los contenidos.

“Cuando se habla construcciones no significa que concurso sea 100% accesible porque la discapacidad muy variada y es muy amplia lo que si trabajamos continuamente es que los cursos sean cada vez más accesible y se aspira a que cuando se suben a la plataforma ya tengan un nivel de accesibilidad mayor a lo que se encuentra habitualmente.

En cuanto al equipo de trabajo que se encarga del proyecto es multidisciplinario; hay un Licenciado en Comunicación Social, Técnico en Comunicación Social, Diseñadores Gráficos, Editores y demás. Javier García – que casualmente es de Salto es el director de la agencia Cosabuena.

La plataforma no solamente es abierta a todo público sino que se ofrece una integración para empresas esto quiere decir que si una empresa tiene que hacer una capacitación y quiere que la misma sea accesible y con herramientas accesible le ofrece el servicio, en torno a un programa responsabilidad social empresarial que lo acompaña.

“Uno de los objetivos es aue las empresas puedan unirse a la Usina Educativa, ya sea dentro de la plataforma o con sistemas propios que trabajen con nosotros.

Profesionales docentes con experiencia en el sistema educativo, dispuestos a brindar nuestros saberes específicos para una Educación de calidad. Haciendo especial enfoque en el potencial de aprendizaje.

En julio será dictado un curso por parte de dos técnicas chilenas, una propuesta cuyo nivel académico es muy interesante.