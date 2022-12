La uruguaya Mosaica comienza los envíos de carne de vacuno a Corea del Sur

La firma cárnica uruguaya Mosaica ha comenzado los envíos de carne de vacuno con valor añadido a Corea del Sur con certificaciones Angus, Never Ever tres, Animal Welfare, Grass fed y Carbono Neutro, según refiere Agromedios.



El director de la firma, Sebastián Olaso Aguirre, dijo que se trata de un volumen de producción acotado, Mosaica procura sumar más “productores y amigos” en el sistema productivo para incrementar la participación en la operativa en virtud de las auspiciosas señales que genera esta oferta.



Se resaltan las ventas a Suiza, Alemania, Austria y Brasil y en el mercado interno se comercializa a través de un acuerdo con distribuidores en Montevideo y Punta del Este, contando con una respuesta interesante, en particular en el Este.



En el exterior, el empresario calificó como excelente el resultado alcanzado, lo que se advirtió en los comentarios de importadores, consumidores y en la respuesta de los medios especializados en los países referidos.



Sostuvo que es el momento para comenzar a atacar esto, “ser los primeros en la fila y atender las soluciones que demanda el mercado consumidor”.



Se trata de mostrar el valor diferencial del producto, contando con el sello Angus como característica de calidad de raza y carne y junto con la certificación Never Ever tres se garantiza un alimento libre de hornonas de crecimiento, antibióticos y proteínas de origen animal. A lo que suma el protocolo del Instituto Nacional de Carnes (INAC) en cuanto al trato especial de los animales, frente a la preocupación del consumidor europeo, que viene por el lado del medio ambiente.



La iniciativa de los productores y técnicos de Mosaica, procura atender esta inquietud en el proceso productivo que termina en un alimento, implica salir del commoditie para ir del plato al campo e impactar en la cabeza del comprador, quien está dispuesto a premiar en el valor del producto que adquiere.



La verficación de carbono neutral de Mosaica fue lograda con la empresa LSQA y los sacrificos se realizan en la planta industrial de Solis Meat, lo que permite avanzar en el tercer año con esta dinámica y abrir camino en Asia con un primer envío de 3.000 kg en estas condiciones hacia Corea del Sur con una tasa arancelaria al 38% hace difícil entrar en esta plaza, pero en este caso fueron adquiridos cortes de valor añadido para la restauración de elevado poder adquisitivo, proyectando un segundo envío para la segunda mitad de enero, puntualizó Olaso Aguirre eurocarnedigital



La empresa busca avanzar en la apertura de mercados externos y lograr un mayor valor en el producto, son destinos exigentes pero se procura diferenciar el producto dentro de nichos de la demanda “lo que se fundamenta en el prestigio y la calidad de la oferta uruguaya, lo que da tranquilidad y la posibilidad de realizar negocios interesantes”.