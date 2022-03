La Universidad de la Empresa (UDE) llega a Salto a través del Instituto Técnico Proa

Entrevista a Pablo Pérez y Leandro Ordeix

EL PUEBLO dialogó con el Ing. Téc. Pablo Pérez Gordano, Director General del Instituto Técnico Proa y con el Lic. Leandro Ordeix, representante de la Universidad de la Empresa (UDE), quienes anunciaron el desembarco en Salto de la casa de estudios terciarios capitalina con dos cursos.

– ¿Cómo llega la UDE a Salto?

Pérez- La UDE tiene varias carreras técnicas terciarias, que además tiene la EDE, que es una parte más empresarial y que Leandro es el director. Empezamos a trabajar en esa área para después ir progresando. Respecto a la pregunta, hace un tiempo que venimos avanzando en las negociaciones y acuerdos, porque el Instituto Proa tiene desde el año 1991 una elaboración educativa aquí en Salto, empezamos con muchos oficios, tecnicaturas en electrónica. Venimos transitando desde 2015 lo que es la formación en la salud, concursos para el Sistema Nacional de Cuidados Integrados de Salud. En el año 2019 habilitamos la Escuela de Enfermería, que es una carrera técnica de formación de enfermeros que está habilitada y reconocida por el Ministerio de Salud Pública.

En esa transición, nos propusimos para este año dar un paso más y ponernos como Instituto Técnico Terciario, para después, seguramente, poder seguir avanzando y tal vez empezar a ofrecer alguna tecnicatura o licenciatura más a nivel universitario. Para eso hicimos alianzas y nos arrimamos a diferentes actores, trabajamos un poco con ADM, y a partir de ahí nos arrimamos a lo que es la UDE, que vio con muy buenos ojos la posibilidad de llegar a nuestro mercado, empezar a transitar y tener un convenio macro de oportunidades de trabajo. Ahí fue que nos recibió el Directorio, estuvimos trabajando un buen tiempo el año pasado, y ahora estamos concretando los primeros pasos que lleva a que hoy tengamos dos ofertas curriculares, pero seguimos trabajando para traer más propuestas educativas de la UDE a Salto.

Ordeix- La UDE tiene 22 años en el mercado, es la única universidad laica 100% del Uruguay, porque como todos saben, las otras universidades privadas tienen vínculos con algún sector religioso. Comenzó en sus orígenes con la Escuela de Negocios de ADM y luego se transforma en lo que es la UDE, que hoy tiene tres sedes en Montevideo. En 2013 inauguramos la cuarta sede en Colonia, la quinta sede en 2018 se abre en Maldonado, la sexta sede la acabamos de inaugurar UDE Ciudad de la Costa, a 25 kilómetros de Montevideo. Y ahora nos encontramos acá que podemos llegar a definir como el inicio de una muy buena proyección en lo académico empresarial en vistas a estar presente también en el litoral. Arrancamos con esta hermosa alianza con ITP, donde como mencionó Pablo estaremos presentando dos tecnicaturas, una que es de Management, que es de dos años de duración, y Analista en Recursos Humanos, que es de un año de duración. Repito, este es el inicio de mucho más que tenemos pensado y proyectado, hay un tema de tiempos y de poder llegar a la gente e interesarla para que se inscriban.

– En esta política de expansión que viene desarrollando la UDE, ¿por qué eligieron Salto?

Ordeix- Primero que nada, Salto es un polo muy atractivo no solo del punto de vista numérico de gente sino de calidad de público, y cuando esto digo me refiero a un público que se informa antes de tomar decisiones, no estoy evaluando aquí el poder adquisitivo, sino que estoy tomando como punto de referencia lo que es el nivel de información de la gente. Entendemos que Salto, más allá que ya tiene su polo universitario que está muy bien armado y desarrollado, buscamos potenciarlo no solo para los salteños, sino que en definitiva va a ser un polo de atracción para todo lo que es el litoral uruguayo, y ahora ya no hablamos solo de Salto sino además de su entorno, Artigas, Rivera, Paysandú y Tacuarembó. Debo reconocer la insistencia y la atención de Pablo en poder cumplir con esta primera etapa que entiendo es importantísima. Ya no se trata de una promesa, ya no es un sueño, es una realidad.

– ¿Y por qué eligieron a ITP para desembarcar en la plaza salteña?

Ordeix- En el caso de ITP, hay una larga trayectoria, es el papá de Pablo que inicia el Instituto Proa, tiene 30 años de trayectoria en el mercado, y hay una cosa que tomamos muy en cuenta que no es solo el tema fidelidad sino el tema de seriedad. Si hay algo que nos puede destacar, entre otras cualidades, es la seriedad con la que UDE encara su desarrollo no solo como empresa, sino que estamos ofreciendo capacitaciones, estamos ofreciendo preparar a la próxima generación de uruguayos, menudo y pesado desafío con todo lo que es hoy la tecnología y la interconexión en la cual las universidades o los institutos de enseñanza cobran cada vez más un rol fundamental como guía, como orientadores, no solo para ofrecer información sino guía para las futuras generaciones.

– Los dos cursos que comenzarán a dar en ITP, ¿serán virtuales, presenciales o mixto?

Ordeix- La idea que estamos manejando con Pablo es la presencialidad. El país se encamina a la presencialidad. Acabo de venir del Almuerzo de ADM donde se encontraba como expositor el Secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y entre otros temas dijo algo que el Presidente ya había mencionado en otro momento, hasta cuándo iremos con el Decreto de la Emergencia Sanitaria. Una vez que ese Decreto se derogue, volveremos a tener la posibilidad de la presencialidad, y si bien estamos encantados con poder brindar cursos a distancia, lo que nos va a caracterizar o el sello que va a distinguir, en este caso a UDE con ITP en Salto, es justamente la presencialidad.

Pérez- Para agregar a lo que dijo Leandro respecto a la presencialidad, lo que es nuestra intención y estrategia, decir que en esa búsqueda de este marco convenio de cooperación académica transitando hacia lo terciario, la idea es trabajar con muchos profesionales locales, porque justamente el conocimiento de esta plaza hace que trabajemos con perfiles locales, pero que también dentro de esa presencialidad estarán participando docentes de Montevideo, quienes vendrán esporádicamente, seguramente cada 15 días o una vez a la semana, veremos cómo académicamente lo iremos resolviendo junto a la UDE. Es por eso que ya podemos asegurar que docentes, técnicos y profesionales de Montevideo van a venir a Salto, así como también seminaristas del exterior, cuando oportunamente la UDE lo entienda. Será un trabajo en conjunto con nuestra Dirección y toda nuestra parte académica que estará a la altura de todos los requisitos que plantea la UDE.

¿Y por qué elegir esta plaza? Bueno, también podemos verlo de esta otra manera, que de nuestra parte también vemos una necesidad concreta de ingresar en lo técnico terciario. Tenemos la UDELAR, la Católica, pero existe un nicho en las tecnicaturas de necesidades de capacitación más corta, más técnicas, bien puntuales que la UDE tiene mucha experiencia en esas áreas, es por eso que nos acercamos y venimos trabajando juntos desde hace más de seis meses en poder concretar algo que ha tenido un camino arduo, no ha sido sencillo, pero ya están acá estas dos propuestas académicas de la UDE.

– ¿Cómo puede hacer la gente para acercarse a esta nueva propuesta académica?

Pérez- Ahí estamos tratando de trabajar de manera diferente, lo que estamos intentando hacer es, más allá de promocionar y contar en lo que andamos, proponemos trabajar puntualmente en estas dos opciones que tenemos hoy, en breve tendremos alguna otra, pero vamos a trabajar mano a mano con el beneficiario, contándole qué es lo que le ofrecemos, y en función del perfil del posible alumno que tenga y que quisiera hacer una carrera, veremos si se ajustan estos programas a lo que ellos necesitan o si tal vez deberían esperar. Vamos a trabajar con un ejecutivo de cuenta con cada uno de los prospectos de alumnos que tengamos. Es decir, se acerca el interesado al Instituto a través de los medios de comunicación que tenemos, WhatsApp, teléfono, mail, lo que fuese, nosotros nos vamos a contactar para pedirle una reunión donde le contaremos de qué trata la carrera, vamos a ponerle todo a disposición para ver si aplica o no para ese curso en particular. Si no aplicara, lo tendremos en cuenta para una futura capacitación o ir tomando referencia a la necesidad y demanda de los estudiantes de este nicho terciario al que estamos apuntando.

– ¿Hay cupos?

Pérez- En principio cupos máximos no tenemos, si cupos mínimos para poder trabajar, y estamos viendo un cupo de unos 15 a 18 participantes, tenemos muchas ganas de empezar, así que más o menos vamos a estar contemplando todo eso.

– ¿Cuándo comienzan con este sistema de charlas y entrevistas?

Pérez- Ya estamos haciendo los primeros contactos, vamos a tener convenios con instituciones locales, con el Centro Comercial ya estamos casi cerrando. Ya hay dos ejecutivos de cuenta trabajando permanentemente en la empresa, la Licenciada Belén Martínez que está un poco al frente de todo este trabajo, y que es acompañada por Victoria Rodríguez, que empezó esta semana y que tiene buena experiencia en esta tarea.

– ¿Hay alguna fecha de inicio de estos nuevos cursos de la UDE?

Pérez- La hemos venido postergando porque teníamos ganas de hacer algo por los 30 años de PROA que se cumplieron el 8 de noviembre. La idea del inicio de los cursos está prevista para el lunes después de Turismo, estamos trabajando para poder llegar a eso.