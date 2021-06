La Unión de Obreros y Trabajadores del Transporte (UNOTT) informó en un comunicado que este viernes habrá paro general de 24 horas

El gremio señala que el paro se da por problemas de «estabilidad laboral, rotación de seguro de paro» y denuncian «acoso laboral». Además, reclaman «recuperación salarial» y piden que no se elimine la figura del guarda de ómnibus.

«La búsqueda de soluciones por medio del dialogo siempre va a ir con nosotros, la defensa de la negociación colectiva es nuestro gran objetivo, pero claro esto si existe una mínima reciprocidad», agregan en el texto.

Además, señalan que el paro general «no es contra la gente, es a favor de la gente, ya que la desregulación que buscan no solo no mejora el servicio, sino lo hacen peligroso y de pésima calidad».

«Llamamos a nuestros compañeros a unirse, y al pueblo en general apropiarse de nuestra lucha, es buscar lo mejor para todos», aseguran y advierten que el sector tiene «más de 15 de pérdida salarial».

El paro abarca a transporte interdepartamental, departamental interurbano y urbano del interior.