La Unidad Agroalimentaria Metropolitana cumple un año

Hace un año, en plena pandemia, el viejo Mercado Modelo le daba paso a la Unidad

Agroalimentaria Metropo-litana (UAM) que ha comple-tado sus primeros 12 meses de gestión con muchos desafíos y grandes oportuni-dades.

A partir de la hora 4 del lunes 22 del 2021 se comenzó con la operativa habitual en el Mercado de Frutas y Hortalizas (MFH) en la nueva infraestructura que provee la UAM.

A lo largo de este año de actividad, la UAM ha afrontado el desafío de desarrollar y administrar el principal espacio de comer-cialización mayorista de alimentos del país, que incluye al MFH, junto a otros rubros alimentarios y servi-cios complementarios. Asimismo, se ha buscado como objetivo prioritario facilitar y desarrollar el comercio y la distribución de alimentos a nivel nacional y departamental y propender al cuidado y la preservación de la inocuidad y la seguridad alimentaria del país.

La UAM se ha consolidado como una plataforma que

omenta las oportunidades de inversión y crecimiento en el sector agroalimentario en general, incorporando activi-dades complementarias que contribuyen sinérgicamente a desarrollar un sistema de abastecimiento y distribu-ción más eficiente y trans-parente, basado en menores costos logísticos y pérdidas. En este primer año de gestión, la UAM mantuvo el índice de captación de la producción nacional de frutas y horta-lizas que ostentaba el Merca-do Modelo y que se ubica por encima de 60%.

PERSONAS Y VEHÍCULOS Cuenta con más de 750 empresas instaladas y operando, distribuidas en operadores mayoristas de frutas y hortalizas, huevos, agroalimentos y otros productos, operadores logísticos y prestadores de servicios.

De ese universo de empresas que funciona en el Centro Mayorista, un total de 563 (el 75%) se dedica al principal rubro de actividad que es la comercialización de frutas y hortalizas.

VOLUMEN Y PRECIO

El volumen de comercia-lización de frutas y hortalizas alcanzó las 380.000 toneladas, lo que significa un incremento de 15% con respecto al promedio de los últimos 5 años.

Este incremento responde, en principio, a dos razones fundamentales: la primera un aumento notorio de producción en diversos rubros de relevancia en el mercado interno, y la segunda a una mejor recolección de la información de ingreso de mercadería, ya que en la UAM están integradas algunas empresas que antes realizaban su operativa en los alrededores del Mercado Modelo y no se registraban sus movimientos. El valor bruto de la comercia-lización de ese volumen de producción se ubica apenas por encima de los U$S 300 millones, una cifra similar a la generada al cierre de la actividad en el Mercado Modelo.

Con respecto a los precios, el indicador Valor Kilo Canasta que elabora la UAM (que toma el volumen y valor promedio

de los 30 principales rubros hortifrutícolas comerciali-zados) tuvo en el primer año de actividad de la UAM una caída de 8% con respecto al último año de gestión en el Mercado Modelo.

Papa, tomate, zanahoria, cebolla y boniato son, por su orden, los cinco principales rubros de hortalizas en cuan-to al volumen comercia-lizado en este primer año de la UAM, manteniéndose la performance que se verifi-caba en el Mercado Modelo.(Fuente: en base a publica-ción de la UAM)

MERCADO

Precios Mayoristas del Mercado Modelo

La operativa transcurrió de manera poco ágil y se man-tiene la baja afluencia de público comprador. Según informantes calificados, muchos de sus clientes mencionaron que su punto de venta minorista iba a permanecer cerrado por la festividad de Carnaval. Se registraron aumentos en los precios de referencia de morrón Amarillo, choclo, repollo Blanco, ciruela y

papa Rosada de calidad superior. Descendieron los valores de tomates Redondo y Perita, zucchini, ají catalán, chauchas, pepino, acelga, espinaca, nabo, lechugas, perejil, rúcula y frutilla. Como novedad se registraron los primeros ingresos de mandarina de la variedad Satsuma con severos signos de inmadurez.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 19 al 25 de Febrero del 2022

Fuerte presión a la baja en precio de tomates

Se incrementó el volumen de la oferta mayorista, pero la calidad aún no es óptima Hortalizas de fruto: como fue mencionado en pasados informes el clima afectó numerosos cultivos de tomates, principalmente los realizados a campo, reduciendo significativamente los rendimientos y bajando la oferta, con fuertes presiones al alza. Dado esta coyuntura se realizaron tratativas para complementar con productos de la región a fin de mantener el nivel y calidad de la oferta. No obstante, hasta la fecha solo ingresó un viaje de Brasil en esta semana. Comenzaron a ingresar parti-das de cultivos realizados bajo cubierta lo que incre-mentó la oferta mayorista. Esto llevó a una reducción a más de la mitad de los precios de días anteriores. La calidad que presenta la mayoría de los frutos está seriamente comprometida y más grave aún en aquellos que son cultivados a la intemperie. En virtud de los excesos hídricos verificados, numerosos frutos se ablandaron y se llegaron a rajar en la zona del cáliz. En morrón Verde la situación es similar, los valores no sufrie-ron variaciones significativas. En morrón Rojo y berenjena su crecimiento y desarrollo es más lento por lo que se observa una menor oferta y partidas con problemas de calidad. En zapallito y zucchini la oferta descendió hacia fines de la semana pasada, pero con la mayor temperatura, la oferta se recuperó, sus precios no sufrieron modificaciones significativas.