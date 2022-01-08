La última de los Sénior.

|PROGRAMA DE PARTIDOS LIGA SALTEÑA DE FUTBOL SENIOR PARA EL DIA 08/01/2022
|7a. FECHA 2a RUEDA DIVISIONALES “A”, “B”, “C” y “D”
|CANCHA
|HORA
|LOCATARIO
|VISITANTE
|ARBITRO
|DAYMAN 2
|15:00
|SAN ISIDRO “B”
|LA CAFETERA
|GERVASIO GUTIERREZ
|16:40
|SAN ISIDRO “A”
|FENIX
|GILBERTO CARDOZO
|TOMAS GREEN
|15:00
|IPRU D´ATILIO
|COLONIA 18 DE JULIO
|MIGUEL BIASSINI
|16:40
|UNION D´ATILIO
|RIVER PLATE
|JULIO SOSA
|TIGRE (Frente a la Sede)
|15:00
|DOS NACIONES “B”
|FLORIDA
|FABIAN OSES
|16:40
|PARQUE SOLARI “A”
|TIGRE
|WILLAMS CACERES
|SALTO NUEVO
|15:00
|UNIVERSITARIO
|CYBARAN
|IVAN URRUTI
|16:40
|SALTO NUEVO “B”
|SAN EUGENIO
|JUAN BUENO
|CUARTEL NORTE
|15:00
|LA BRIGADA
|HINDU
|JONATHAN GUGLIELMONE
|16:40
|SUD AMERICA
|DEP. RETIRO
|SERGIO DE LOS SANTOS
|SALTO URUGUAY
|15:00
|ALBION
|ATL. JUVENTUS
|ALBERTO MARTINEZ
|16:40
|CEIBAL “A”
|SALTO URUGUAY
|SERGIO RIVERO
|CENTRO DE CHOFERES
|16:00
|CIRCULO POLICIAL
|BARRIO QUIROGA
|LUIS BENET
|VAIMACA
|16:40
|QUEPAMA
|LAZARETO
|RICARDO URRUZOLA
|ALMAGRO
|16:00
|ALMAGRO
|SALTO GRANDE “B”
|JULIO ANDRADE
|DON BOSCO
|16:00
|DOS NACIONES “A”
|LIBERTAD
|MARCOS REBOIRA
|ADEOMS
|16.00
|ADEOMS
|SALTO NUEVO “A”
|MARCELO DIAZ
|COLONIA 18
|16:00
|LA REPUBLICA
|SANTA ROSA
|JULIO BLANCO
|REMEROS
|16:40
|REMEROS “B”
|GLADIADOR
|JESUS NASARIO
|CERRO
|16:00
|SP. CERRO
|DEP. IPIRANGA
|RUBEN BOSCHETTI
|PROGRESO
|16:00
|DEP. SALTO
|SALADERO
|FELIPE NASARIO
|FERROVIARIA
|16:40
|PARQUE SOLARI “B”
|CEIBAL “B”
|DAVID ARGAIN
|EL TANQUE
|16:00
|EL TANQUE
|BISIO Hnos.
|CARLOS LOPEZ