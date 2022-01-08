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La última de los Sénior.

PROGRAMA DE PARTIDOS LIGA SALTEÑA DE FUTBOL SENIOR PARA EL DIA 08/01/2022
7a. FECHA 2a RUEDA DIVISIONALES “A”, “B”, “C” y “D”
CANCHAHORALOCATARIOVISITANTEARBITRO
     
DAYMAN 215:00SAN ISIDRO “B”LA CAFETERAGERVASIO GUTIERREZ
16:40SAN ISIDRO “A”FENIXGILBERTO CARDOZO
TOMAS GREEN15:00IPRU D´ATILIOCOLONIA 18 DE JULIOMIGUEL BIASSINI
16:40UNION D´ATILIORIVER PLATEJULIO SOSA
TIGRE (Frente a la Sede)15:00DOS NACIONES “B”FLORIDAFABIAN OSES
16:40PARQUE SOLARI “A”TIGREWILLAMS CACERES
SALTO NUEVO15:00UNIVERSITARIOCYBARANIVAN URRUTI
16:40SALTO NUEVO “B”SAN EUGENIOJUAN BUENO
CUARTEL NORTE15:00LA BRIGADAHINDUJONATHAN GUGLIELMONE
16:40SUD AMERICADEP. RETIROSERGIO DE LOS SANTOS
SALTO URUGUAY15:00ALBIONATL. JUVENTUSALBERTO MARTINEZ
16:40CEIBAL “A”SALTO URUGUAYSERGIO RIVERO
CENTRO DE CHOFERES16:00CIRCULO POLICIALBARRIO QUIROGALUIS BENET
VAIMACA16:40QUEPAMALAZARETORICARDO URRUZOLA
ALMAGRO16:00ALMAGROSALTO GRANDE “B”JULIO ANDRADE
DON BOSCO16:00DOS NACIONES “A”LIBERTADMARCOS REBOIRA
ADEOMS16.00ADEOMSSALTO NUEVO “A”MARCELO DIAZ
COLONIA 1816:00LA REPUBLICASANTA ROSAJULIO BLANCO
REMEROS16:40REMEROS “B”GLADIADORJESUS NASARIO
CERRO16:00SP. CERRODEP. IPIRANGARUBEN BOSCHETTI
PROGRESO16:00DEP. SALTOSALADEROFELIPE NASARIO
FERROVIARIA16:40PARQUE SOLARI “B”CEIBAL “B”DAVID ARGAIN
EL TANQUE16:00EL TANQUEBISIO Hnos.CARLOS LOPEZ

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