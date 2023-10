La «trico-marea» Sub 15

Desde hace algunos años, en Nacional se convencen que la política deportiva debe ganar protagonismo traducido en resultados. Pero no solo en la tabla, sino también el resultado-producto. Esto es: jugadores que desde el área formativa lleguen a ser integrantes del plantel superior. Por eso, esta realidad sub 15, se relaciona a ese fin. Esta es la Sub 15 que orienta Luis Desia, con una consagración para el apunte: campeona del Acumulado. Para los tricolores ahora, se suma un nuevo objetivo: ser primeros en el Clausura y en la tabla acumulada general. De lo que no hay dudas: la trico-marea de Nacional en Sub 15. A las pruebas hay que remitirse. Son las que exponen la inapelable verdad.