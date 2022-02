La tercera salida de Liga Agraria: ¿quiénes arman los calendarios?

El fixture de la serie B del Torneo Regional Litoral Norte, por lo menos es insólito o mueve a la reflexión. Pero además, es la síntesis de ese a contramano que surge de la resolución de quienes han diseñado la programación de las seis fechas.



El caso que le compete a Liga de las Colonias Agrarias, es cosa real, desde el momento que afrontará el miércoles de visitante, SU TERCER PARTIDO CONSECUTIVO. Cuando se trata de series relativamente limitadas en fechas, lo habitual es que se intercalen partidos de visitante y locatarios, a los efectos de plantear determinada ecuanimidad deportiva.

Pero además en el caso de Liga Agraria, hay que hablar de tres salidas, tres viajes, en ocho días.

PARA AQUÍ Y PARA ALLÁ

Solo bastaría tener en cuenta los kilómetros recorridos hacia Bella Unión primero, Fray Bentos después y el miércoles que viene rumbo a Artigas. Serán más de mil kilómetros. Tres partidos en ocho días.

Se plantea un desgaste notorio, la ausencia de reacción plena entre un partido y otro, más la imposibilidad de ensayos reales cuando se trata de ajustar o variar.

No hay tiempo prudencial y el torneo se asemeja «a una liquidación». Hay que terminar cuanto antes mejor, a tal punto que el miércoles se jugará la cuarta fecha y el sábado que viene la anteúltima, donde algunos dados podrán echarse.



LA OBLIGACIÓN DE VENCER

De 9 puntos afrontados al cabo de la primera rueda, y Liga Agraria suma 4 unidades, mientras Río Negro y Artigas se transforman en socios de la punta.

A esta altura de la situación, la cosa es clara: si el miércoles Liga Agraria pierde en Artigas y además gana Río Negro en Bella Unión, la eliminación de los agrarios se consumará, por lo que afrontará los dos partidos finales de local ante Bella Unión y Río Negro, ya sin ninguna chance de clasificación a la segunda fase.

El combinado en manos de Miguel Villarruel y Martín Texeira, no podrá pestañear y en lo posible vencer. No le queda otra.

Mientras la duda es capaz de persistir: ¿quiénes arman los calendarios a nivel de la Organización del Fútbol del Interior?

Liga Agraria jugará tres partidos en condición de visitante. Artigas con tres partidos en condición de local.

Claramente, algo no está bien. O se despega del sentido común.

El tan violado a veces, sentido común. O tantas veces violado, sentido común.