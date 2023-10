La tens»A» decisión

Es la última y no faltan las cuentas pendientes.

-Los pronósticos del tiempo no son los más halagadores para esta zona del país, pero será cosa de aguardar a este domingo que llegó y calibrar en qué medida se puede jugar la última fecha de la segunda rueda en la «A». Es verdad que no pocas cuentas están pendientes.

Por ejemplo, quiénes serán los dos equipos restantes que se sumarán al lote de siete. El primero con rumbo directo a la liguilla y los seis restantes como protagonistas de los play off, para determinar a los tres restantes. Pero a su vez, resta definir quién es el segundo equipo que desciende, para acoplarse a Sud América.

En tanto, de las dudas centrales: Ferro Carril y Universitario, a la hora de resolver quien de los dos gana el Acmulado y elude los play off. Pero además, de acreditarse la liguilla tendrá derecho a un partido adicional.

Una etapa en que sobrevuela el reclamo de puntos de Ceibal sobre Saladero y que puede alterar la situación en zona de vanguardia o en el mapa definitivo de quienes accederán a los play off.

***********

A LA CANCHA