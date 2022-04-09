La tarde de los Sénior y la segunda en juego

Será la de esta tarde, la segunda fecha de la primera rueda en la Liga Salteña de Fútbol Sénior, en las cuatro divisionales.
De los partidos a las canchas y los árbitros centrales para saber.
|CANCHA
|HORA
|LOCATARIO
|VISITANTE
|ARBITRO
|DAYMAN 2
|15:00
|SAN ISIDRO “A”
|CEIBAL “A”
|DAVID ARGAIN
|16:30
|SAN ISIDRO “B”
|SALTO URUGUAY
|SERGIO DE LOS SANTOS
|SALADERO
|15:00
|SALTO GRANDE
|B° QUIROGA
|LUIS BENNETT
|16:30
|SALADERO
|UNION D´ATILIO
|FERNANDO SAMIT
|COMPLEJO REMEROS
|15:00
|LAZARETO
|REMEROS “C”
|JHON GUGLIELMONE
|16:30
|REMEROS “B”
|CEIBAL “B”
|HECTOR CHIAPPA
|VAIMACA
|15:00
|BAMASOL
|QUEPAMA
|JULIO ANDRADE
|16:30
|VAIMACA
|SANTA ROSA
|CARLOS LOPEZ
|DANUBIO
|15:00
|CYBARAN
|DOS NACIONES “A”
|JULIO BLANCO
|16:30
|SP. RODO
|INDEPENDENCIA
|ALBERTO MARTINEZ
|CERRO
|15:00
|PEÑAROL
|SP. CERRO
|RICARDO URRUZOLA
|16:30
|DANUBIO
|UNIVERSITARIO
|DANILO URRUTI
|CUARTEL NORTE
|15:00
|LA BRIGADA
|PARQUE SOLARI “B”
|MIGUEL BIASSINI
|16:30
|ARSENAL
|FLORIDA
|OMAR NUÑEZ
|DON BNOSCO
|15:00
|RIVER PLATE
|SP. UNIDOS CYBARA
|JUAN D. SANTIN
|16:30
|FENIX
|LIBERTAD
|MARCELO CASTILLO
|SALTO NUEVO
|15:00
|SALTO NUEVO “B”
|FERRO CARRIL
|GERVACIO GUTIERREZ
|16:30
|CIRCULO POLICIAL
|SALTO NUEVO “A”
|DANIEL FERREIRA
|ADEOMS
|15:00
|ADEOMS
|SUD AMERICA
|WUILMER PINTOS
|DAYMAN ESCUELA N° 34
|15:00
|SAN EUGENIO
|DEP. RETIRO
|MARCELO RODRIGUEZ
|FERROVIARIA
|15:00
|PARQUE SOLARI “A”
|ALMAGRO
|JONATAN GUGLIELMONE
|ALMAGRO
|15:00
|HINDU
|IPRU D´ATILIO
|PABLO FERREIRA
|GLADIADOR
|16:00
|GLADIADOR
|DEP. IPIRANGA
|NICOLAS BARATTA
|CUARTEL SUR
|16:00
|BARCELONA
|EL TANQUE
|PABLO SENA
|COMPLEJO ARRAMBARRI
|16:00
|LA REPUBLICA
|DEP. SALTO
|JESUS NASARIO
|ISLA BONITA
|16:00
|ATL. JUVENTUS
|BISIO Hnos.
|GILBERTO CARDOZO
|TIGRE
|16:00
|DOS NACIONES “B”
|TIGRE
|SERGIO RIVERO
|SANTA MARIA
|16:00
|LA CAFETERA
|ALBION
|SANTOS GALLI