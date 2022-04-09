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La tarde de los Sénior y la segunda en juego

Será la de esta tarde, la segunda fecha de la primera rueda en la Liga Salteña de Fútbol Sénior, en las cuatro divisionales.
De los partidos a las canchas y los árbitros centrales para saber.

CANCHA HORA LOCATARIO VISITANTE ARBITRO
DAYMAN 215:00 SAN ISIDRO “A” CEIBAL “A” DAVID ARGAIN
16:30 SAN ISIDRO “B” SALTO URUGUAY SERGIO DE LOS SANTOS
SALADERO15:00 SALTO GRANDE B° QUIROGA LUIS BENNETT
16:30 SALADERO UNION D´ATILIO FERNANDO SAMIT
COMPLEJO REMEROS15:00 LAZARETO REMEROS “C” JHON GUGLIELMONE
16:30 REMEROS “B” CEIBAL “B” HECTOR CHIAPPA
VAIMACA15:00 BAMASOL QUEPAMA JULIO ANDRADE
16:30 VAIMACA SANTA ROSA CARLOS LOPEZ
DANUBIO15:00 CYBARAN DOS NACIONES “A” JULIO BLANCO
16:30 SP. RODO INDEPENDENCIA ALBERTO MARTINEZ
CERRO 15:00 PEÑAROL SP. CERRO RICARDO URRUZOLA
16:30 DANUBIO UNIVERSITARIO DANILO URRUTI
CUARTEL NORTE15:00 LA BRIGADA PARQUE SOLARI “B” MIGUEL BIASSINI
16:30 ARSENAL FLORIDA OMAR NUÑEZ
DON BNOSCO15:00 RIVER PLATE SP. UNIDOS CYBARA JUAN D. SANTIN
16:30 FENIX LIBERTAD MARCELO CASTILLO
SALTO NUEVO15:00 SALTO NUEVO “B” FERRO CARRIL GERVACIO GUTIERREZ
16:30 CIRCULO POLICIAL SALTO NUEVO “A” DANIEL FERREIRA
ADEOMS 15:00 ADEOMS SUD AMERICA WUILMER PINTOS
DAYMAN ESCUELA N° 34 15:00 SAN EUGENIO DEP. RETIRO MARCELO RODRIGUEZ
FERROVIARIA 15:00 PARQUE SOLARI “A” ALMAGRO JONATAN GUGLIELMONE
ALMAGRO 15:00 HINDU IPRU D´ATILIO PABLO FERREIRA
GLADIADOR 16:00 GLADIADOR DEP. IPIRANGA NICOLAS BARATTA
CUARTEL SUR 16:00 BARCELONA EL TANQUE PABLO SENA
COMPLEJO ARRAMBARRI 16:00 LA REPUBLICA DEP. SALTO JESUS NASARIO
ISLA BONITA 16:00 ATL. JUVENTUS BISIO Hnos. GILBERTO CARDOZO
TIGRE 16:00 DOS NACIONES “B” TIGRE SERGIO RIVERO
SANTA MARIA 16:00 LA CAFETERA ALBION SANTOS GALLI

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