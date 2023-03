La Sub 15 y Sub 18 en la «A». EL FÚTBOL DESDE ABAJO

Fin de semana de fútbol en el Consejo Único Juvenil, pero la decisión de suspender los partidos en la Divisional «B», teniendo en cuenta la advertencia de temperaturas extremas para hoy (superior a los 40 grados). Es el fútbol desde abajo: para mirarlo también.

***********

Consejo Único Juvenil. Sub 15 y Sub 18 de la Divisional A. 2ª fecha del Torneo Apertura.

SÁBADO 11 DE MARZO

Campo de juego: PARQUE RUFINO ARAÚJO

18.00 hs: Ceibal vs Gladiador. Sub 15.

Árbitros: Ivo Moreira, Gustavo Barboza y Jhoan Ghelffi.

20.00 hs: Ceibal vs Gladiador. Sub 18.

Árbitros: Gustavo Barboza, Ivo Moreira y Jhoan Ghelffi.

Campo de juego: PARQUE POLICIAL

17.00 hs: Sud América vs Libertad. Sub 15.

Árbitros: Carlos Gómez, Facundo Caffrée y José Luis Ramallo.

19.00 hs: Sud América vs Libertad. Sub 18.

Árbitros: Facundo Caffrée, Carlos Gómez y José Luis Ramallo.

**********

DOMINGO 12 DE MARZO

Campo de juego: Parque HUMBERTO FORTI

18.00 hs: Chaná vs Universitario. Sub 15.

Árbitros: Mauricio Revuelta, José Gabriel De los Santos y Jhon Asencio.

20.00 hs: Chaná vs Universitario. Sub 18.

Árbitros: José De los Santos, Mauricio Revuelta y Jhon Asencio.

Campo de juego: PARQUE CARLOS AMBROSONI.

17.00 hs: River Plate vs Salto Uruguay. Sub 15.

Árbitros: Ricardo González, Marcelo Izaguirre y Andrés Acosta.

19.00 hs: River Plate vs Salto Uruguay. Sub 18.

Árbitros: Marcelo Izaguirre, Ricardo González y Andrés Acosta.

************

MARTES 14 DE MARZO

Campo de juego: NACIONAL

19.15 hs: Nacional vs Ferro Carril. Sub 15.

Árbitros: Andrés Píriz, Rolando López y Guillermo Araújo.

21.15 hs: Nacional vs Ferro Carril. Sub 18.

Árbitros: Rolando López, Andrés Píriz y Guillermo Araújo.

CATEGORÍA SUB 14

Consejo Único Juvenil. Sub 14. Segunda fecha del Torneo Domingo 12 de marzo.

Campo de juego: Parque JULIO POZZI

9.30 hs: Salto Uruguay vs Nacional. Árbitros: Sebastián Samit, Didier Cuello y Gabriel Rodríguez.

********

LUNES 13 DE MARZO

Campo de juego: Parque RUFINO ARAÚJO

20.30 hs: Ceibal vs Sud América.

Árbitros: Robert Aguirre, Jonathan Lemes y Marcos Reboiras.

Campo de juego: PROGRESO.

20.30 hs: Progreso vs Ferro Carril.

Árbitros: Marcos Caballero, Nicolás Castaño y Alexander Moreno.

Campo de juego: Parque Carlos Ambrosoni.

20.00 hs: River Plate vs Universitario. MARTES 14 DE MARZO

Campo de juego: GLADIADOR

20.30 hs: Gladiador vs Chaná.

Árbitros: César Villarreal, José Carballo y Edgar Artave.