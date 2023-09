La nueva fecha que pasó a nivel Campeonato del Interior en Sub 14 y Sub 15. En el primero de los casos ayer a la tarde en el Dickinson, fue derrota de Salto ante Artigas por 2 a 0 y en Sub 15, nueva imposición «naranjera» por 1 a 0. En Sub 14, mandan Artigas y Paysandú con 10 puntos y Salto 9. En Sub 15, la punta es de Salto con la batuta técnica de Ramón Romero y los 8 puntos, sobre los 3 de Paysandú y 1 de Artigas.