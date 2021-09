«La situación generada por la pandemia ha hecho que la sociedad, como en todo, descubra nuevas fortalezas»

Tte. Cnel. Juan P. Moreni – Jefe del Batallón «Ituzaingó» de Infantería Nº 7

En la pasada jornada, 23 de septiembre, se conmemoró un año más del fallecimiento de nuestro máximo Prócer, el Gral. José Gervasio Artigas.

Como es tradición en dicha fecha, el Ejército efectuó diversos actos protocolares rindiéndole homenaje, como el izado de los Pabellones en lugares emblemáticos, la colocación de ofrendas florales y la incineración de banderas que son enterradas al pie de su busto en los patios internos de las unidades militares.

Al respecto, entre otro orden de cosas, dialogó con EL PUEBLO, el Tte. Cnel. Juan P. Moreni, Jefe del Batallón «Ituzaingó» de Infantería Nº 7.



IZADO Y QUEMA DE PABELLONES

La jornada de ayer arrancó al amanecer, a la salida del sol, cuando se realizó el izado del Pabellón en la rotonda de Avenida Paraguay y Líber Seregni; posteriormente, hicimos el izado en Plaza Artigas, como es de rigor. Después de eso, a la hora 9:00 estaba previsto por la Unidad ir a colocar la ofrenda floral al Prócer, en el monumento en Plaza Artigas, y después, acorde al protocolo, a las 11:00 horas correspondía el ceremonial por la incineración de los Pabellones y banderas de Artigas de instituciones públicas y privadas, a las cuales se les cursó una notificación, para que aquellos que fueran voluntarios a acercarlas a la Unidad para proceder a la incineración de los mismos.

Es un protocolo establecido en el Reglamento de Ceremonial y Protocolo del Ejército, de nuestra fuerza, en representación a lo que sería el recuerdo al Prócer, en la fecha de su fallecimiento. Ese día, aquellos Pabellones de nuestra Nación que no están en condiciones, se proceden a incinerar. En el caso nuestro, al atardecer, antes del arreado del Pabellón, las cenizas de los mismos son colocadas en tierra en una caja enfrente al busto del Prócer en el patio interno de la Unidad.

Es una demostración de respeto al símbolo máximo del país. Y Artigas, como creador o como gran forjador de nuestra Independencia, los honores se le rinden a él.



MÁS CERCA DE LA SOCIEDAD

La Institución ha estado trabajado en coordinación con las demás instituciones, como siempre lo ha hecho a lo largo de la historia. Entiendo que, quizás dada a la evolución tecnológica y al acceso que tenemos hoy en día, todos, quizás es más presente todas las novedades. Pero, a lo largo de mi carrera, soy consciente de que hemos participado en diferentes situaciones, no solamente en situaciones malas, como pueden ser los desastres naturales, sino que también, en situaciones de apoyo, ya sea desde el armado de un estand, en colaborar en diferentes instituciones, ahora está la equinoterapia, por ejemplo; en otras épocas, también, se trabajaba mucho en la lucha contra los incendios forestales, etc. Esa presencia de la Institución, siempre estuvo. Ahora, quizás, con la tecnología, se está haciendo un poco más visible, en cierta forma.

Entiendo que la situación generada por la pandemia ha hecho que la sociedad, como en todo, descubra nuevas fortalezas, y logre otras habilidades que, capaza antes, en una situación normal, no exigían ese esfuerzo.

Yo entiendo que, ahora, a nivel interinstitucional, hay una coordinación fluida y creo que, las situaciones se van atendiendo más organizadas, más coordinadas.

BATALLÓN «ITUZAINGÓ»

Nosotros tenemos en el Batallón «Ituzaingó» de Infantería Nº 7, una fuerza efectiva, contando a los oficiales y al personal subalterno, de 250 efectivos, aproximadamente; ese número descontando los que tenemos desplegados en el área de misión, aun.



LAS MISIONES Y

SU RECONOCIMIENTO

Sin dudas que el trabajo realizado por las Misiones en las que participa Uruguay, es un trabajo de larga data, donde, nuestros ciudadanos integrantes de los contingentes, han salido y han demostrado al mundo, la forma de trabajo del uruguayo, que siempre ha sido bien recibido y siempre se ha ganado su lugar, aportando su experiencia, aportando su forma de ser, su carisma al momento de trabajar.



RECONOCIMIENTO A LOS EFECTIVOS Y SUS FAMILIAS

Simplemente aprovecho la oportunidad para remarcar el trabajo del personal de la Unidad, que son todos, en su gran mayoría del Departamento, la tranquilidad y la satisfacción para sus familiares, porque, en realidad, ellos son los que hacen el trabajo cotidiano, más allá de que uno, desde su rol, planifica, organiza y articula los medios humanos y materiales que tiene, los que están día a día trabajando y llevando a cabo las tareas son ellos. Así que, mis felicitaciones a las familias de ellos, y a ellos en particular por la tarea que realizan.