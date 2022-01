La siguen con la 2ª

Consejo Único Juvenil

Ayer a la noche en cancha de Nacional, se iniciaba la liguilla en el Consejo Único Juvenil, a nivel de las categorías Sub 15 y Sub 18 en la Divisional «C». Se incluían los enfrentamientos entre Tigre y Cerro. Para hoy martes la prolongación de la secuencia de arranque, también en campo de juego de los tricolores.

A las 19.30′, el turno de Hindú vs Arsenal. En Sub 15: I. Moreira, Walter Araújo, Carlos Gómez. Desde las 21 y 30′ en Sub 18, con terna incluyendo a Walter Araújo, Moreira y Gómez.