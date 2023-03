La sequia en el sur y la granja en llamas

Mantuvimos contacto, con Fernando Delpiano, productor hortifruticola de Progreso, representante de la Sociedad de Fomento Rural de Progreso; además representa a dicha asociación y es vicepresidente en CONFEDERACION GRANJERA DEL URUGUAY. Y como tal, es delegado a la Junta Nacional de la Granja (JUNAGRA); y esto nos decía cuando lo consultamos sobre el día a día de dicho organismo:

¿Hubo JUNAGRA esta semana?

No, no hubo, hay el lunes que viene.

¿Qué tienen en carpeta para la JUNTA esta semana que viene?

Lo que viene es el tema de la sequía. Y es lo que más preocupa. Por las medidas del gobierno, que son insuficientes, se están pidiendo otras cosas; y, lo que viene es eso. Son medidas nuevas que se pueden incorporar, porque por ahora tenemos lo mismo de siempre.

¿A qué se refieren con medidas nuevas?

Queremos un SUBSIDIO DIRECTO al productor. Eso es lo que se está pidiendo ahora.

¿A implementarse de que manera?

Y, va a tener que ser por hectárea, hay que ver los cultivos, hay que ver, porque no todos los cultivos son iguales, cubre algún costo de producción, parecido al seguro, manejarlo como un seguro, manejarlo por ese lado. Estamos afín de pedir eso, a ver lo que sale, porque la crisis es muy grande, la fruticultura esta con una crisis terrible, porque está perdiendo las plantas; y, si no se implementa algo los productores no pueden seguir, no pueden continuar, esa es la realidad.

¿Eso ya lo deben haber hablado con otros delegados?

Por supuesto, con todos. Lo conversamos internamente con la CONFEDERACION GRANJERA. Porque hay que buscarle una solución, porque el productor no puede continuar.

¿Y las demás gremiales que forman parte de la JUNAGRA, cual es la sensibilidad al respecto?

No, no, están totalmente de acuerdo con lo que estoy diciendo. Con Paso de la Arena, con JUMECAL, Fomento Progreso . . .

Pero esos forman parte de CONFEDERACIÓN GRANJERA, me refiero a las entidades de la JUNAGRA, Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), Comisión Nacional de Fomento Rural del Uruguay, etc.

El resto no sé. Con ellos no se habló. Por eso lo queremos plantear en la junta, porque en la junta están representados todos. Ahora habrá que ver que recepción hay en la junta con esto, que es todo un tema.

¿Cuándo elaboraron este planteo?

Y esto fue en estos días, días atrás se conversó en CONFEDERACION GRANJERA el tema este, pedir un SUBSIDIO DIRECTO. Y creo que el camino va por ahí, por lo menos hacer el intento. Porque las medidas que tenemos hoy por hoy, la exoneración del BPS, los préstamos, son totalmente insuficientes, el productor no puede continuar; el productor no puede pagar, no tiene para pagar nada sino cosecha; y, sino cosecha tiene que tener una forma de sobrevivir. Entonces tiene que haber una indemnización directa como fue en el tornado del 2002, la granizada del 2013, tiene que haber algo directo; ¿involucra más rubros?, pero bueno, habrá que encontrar la forma de instrumentar alguna medida, porque los productores no pueden continuar.

¿Ya han hecho algún contacto gubernamental para un planteo de esta naturaleza, han conversado con alguien del Ministerio?

Yo hable con Buffa, directamente con Buffa, con el subsecretario del Ministerio; y, hay que hacer los planteos y ver cómo se puede financiar; buscarle algún mecanismo, sino está muy complicado, le repito . . . muy complicado. Yo con Buffa ya hable, ya está enterado de algunas cosas de estas. Lo que queremos es plantearlo, y, vamos a ver en la JUNTA que receptividad tenemos sobre el tema

Informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.)

Lunes 27 de Febrero del 2023: La actividad de hoy se desarrolló en forma medianamente ágil, con un mayor ingreso de público comprador con respecto al inicio de la semana pasada. Informantes calificados mencionaron que debido al fin de mes se enlenteció el levante de mercadería. Se registraron descensos en los precios de referencia de chauchas alubias oro y repollitos de Bruselas. Hubo incrementos en los valores de tomate Redondo y Perita, zucchini, cebolla Roja, boniato tipo Zanahoria de calidad superior, berenjena, lechuga Mantecosa, nabo, choclo, espinaca, apio, albahaca, durazno, frutilla, pelón y manzana.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 18 al 24 de Febrero del 2023

Frutos de huerta: el escenario de este tipo de frutas es desfavorable. La zafra de sandía está llegando a su fin, porque gran parte de los productores ya terminó de cosechar. Además, la baja de temperatura del fin de semana afectó la colocación de esta fruta y por lo tanto se enlenteció el levante con un escenario de precios estable a pesar de la escasez de la oferta. En melón se da una situación muy similar a la anterior en cuanto a demanda, pero la oferta todavía es alta, con presencia de tipos “comunes”, “híbridos o larga vida” que hacen que sus precios continúen sin grandes variaciones. En frutilla, en tanto, la oferta continúa siendo baja, aunque con el descenso de la temperatura la calidad mejoró en comparación a semanas anteriores, lo que presiona sus precios al alza.

Hortalizas de fruto: se enlenteció significativamente la colocación de tomates en comparación a semanas pasadas en las que la demanda superaba ampliamente la oferta y generaba presión alcista abrupta de precios, como ocurrió la semana anterior. Sin embargo, al bajar la demanda los precios sufrieron esta semana una baja importante y pasaron a ser la mitad de los valores que ostentaban al inicio de la semana pasada. Sin embargo, en morones la demanda se mantuvo sostenida y para le caso de Rojos los valores variaron levemente al alza, mientras que en verdes y amarillos se mantuvo relativamente estable. En zapallitos y zucchini, debido al descenso de las temperaturas el crecimiento de nuevos frutos en la planta se perjudicó y esta semana se observó un descenso en la oferta con partidas que presentaban defectos de calidad como falta de brillo y coloraciones oscuras. Esto presionó al alza los valores en las partidas con calibre uniforme dentro del envase y coloración clara intensa y brillosa. En berenjena, ajíes catalanes y chauchas la oferta se mantuvo relativamente estable, pero al bajar la demanda sus precios también operaron a la baja.

Frutas cítricas: la oferta continúa siendo relativamente baja, con altos valores de venta a nivel mayorista para naranjas, limones, pomelos y mandarinas y con presencia de partidas importadas para complementar la oferta. La novedad de la semana es el ingreso de las primeras partidas de la temporada actual de mandarinas de la variedad Satsuma, con calibres reducidos y un grado alto de inmadurez.

Emilio Gancedo