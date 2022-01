La semana próxima adoptarán una posición conjunta.«B» en tiempos de rebelión: «Beltramelli no defiende los derechos de la divisional»

El miércoles por la tarde, el comunicado se difundió desde la Liga Salteña de Fútbol, con destino a los representantes de la Divisional «B». A las 20 horas sesionó la divisional. Cantado que hubo ausencias. No es normal que se convoque en la misma tarde, para unas horas después.

Hecho concreto es que Luis Alberto Arreseigor y Walter Martínez (neutrales de la Liga), expusieron sobre el calendario que se pretende para las divisionales «A» y «B». En el caso de la «B», con inicio pactado para la primera semana de abril y conclusión en julio, desde el momento que ya en agosto despuntaría el fútbol en el círculo mayor.Pero más allá de algunos delegados exponiendo focos de mira, en el caso de la «B» las repercusiones se plantearon una vez culminada la sesión e incluso en la jornada de la víspera.Desde EL PUEBLO puede establecer una síntesis, que es aproximación a los tiempos que vendrán. Y el tiempo que vendrá será el próximo miércoles cuando los delegados desarrollen un encuentro AL MARGEN DE LA LIGA SALTEÑA DE FÚTBOL Y SIN LA PRESENCIA DE NEUTRALES. Ni del Consejo Superior, ni de la divisional «B».**************1) Para una buena mayoría de representantes clubistas de la «B», «se nos está pretendiendo imponer fechas de inicio y finalización, más el sistema de disputa. Tenemos la suficiente autonomía para resolver cuestiones que son propias de la divisionales. Si la «A» tiene sus objetivos, la «B» tiene los suyos. Todo lo referido a nuestros campeonatos, es parte del derecho que tenemos».2) En la divisional, determinados cañones van apuntando directo al presidente Marcelo Beltramelli, porque entienden los delegados «que parece estar más cerca de los neutrales de la Liga que de los clubes de la «B» en este caso». Algunos delegados se pronunciaron y coincidieron en que «en este momento donde están en juego puntos demasiado importantes, no defiende los derechos de la divisional»3) Así planteada la situación y en función de la postura del propio Marcelo, delegados que se adhieren a una posibilidad de futuro: no avalar su nombre para la continuidad en la presidencia de la Divisional «B». Es más, YA HUBO DIÁLOGO con quien ha alcanzado notoria influencia en los últimos años en la Liga Salteña de Fútbol.4) El miércoles de la semana que viene puede resultar esclarecedor. Las opiniones a determinados niveles en la «B» surgen divididas. Pero se buscará un consenso sobre temas específicos. En la principal divisional de ascenso, cuestionan que en los últimos CINCO meses del año, se permanecerá al margen del fútbol, simplemente porque en el mes de julio, el final ya se habrá producido.