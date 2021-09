«La selección ha crecido a partir de los clubes»

En la noche de los gurises campeones Sub 14 en la Liga

El sábado a la tarde, fueron campeones del Interior en categoría Sub 14. Empataron ante Florida 2 a 2 y se quedaron con la copa. En tierra rival, habían ganado 1 a 0. Por eso el empate los potenció hacia el logro querido. Ayer a la noche, seguro que muchos de ellos, nunca habían pisado la entraña de la Liga Salteña de Fútbol.

No fueron solos. Más de un padre y madre en la cita. Después de todo, el presidente del Consejo Único Juvenil. Miguel Rognioni, enfatizó en el rol de la familia, en la suma detrás de cada adolescente que integró la selección reina de OFI.

El hecho es que a Rognioni no le faltaron picos emocionales a la hora de hablar sobre lo vivido y alcanzado, «porque nada se consigue sin conciencia de grupo y responsabilidad. Eso es lo que hubo aquí. No faltó la entrega en la cancha, pero también la educación como deportistas. Si alguna vez tuvimos que hacer un llamado a la disciplina, lo hicimos y ellos lo reconocieron. Cuando se debió hablar con los padres, también se habló. Esta es una conquista colectiva»

«MÁS QUE EN EL FÚTBOL, EN LA VIDA MISMA»

El domingo a la noche viajó a Montevideo, el golero Lautaro Quintana. Fue el destaque también, porque hace a la muestra individual que marcó pasos en pro del funcionamiento. Lautaro es uno más en la preselecciónn uruguaya de la categoría. Los familiares con sus gestos, parecieron asentir los conceptos del presidente del Consejo Único Juvenil, al que no le faltaron palabras de reconocimiento para el Cuerpo de Neutrales. «Sin ir más lejos en la jornada del sábado, el tesorero de la Liga, «Pipilo» de los Santos fue uno más para sumarse al trabajo en portería. Creemos que a partir de ese espíritu que reinó, se fue avanzando hacia el fin querido».

La copa desde el plantel a manos del presidente de la Liga, Luis Alberto Arreseigor. El presidente que recaló en la continuidad campeona del fútbol salteño en los últimos años.

Mientras Miguel Rognioni, apuntó a una situación de hecho «porque la selección ha crecido a partir de los clubes. Los gestores son los clubes; esa es la realidad. De la manera que desarrollan cada etapa en pro de sus juveniles y la selección en este caso, recoge ese trabajo clubista y lo expone a otro nivel. El Campeonato del Interior también resulta una muestra para ellos».

El presidente redondeó la idea, a la que también se asoció el Director Técnico, Fabricio Martínez, «porque somos una gran familia, con gente que no aparece, pero está. A ellos también nuestra valoración». A Miguel Rognioni transmitió el deseo para la nueva generación, «más que en el fútbol en la vida misma»