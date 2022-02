«La seguridad que nadie renunciará a la entrega»

-A MIGUEL VILLARRUEL y MARTÍN TEXEIRA, no les faltó diálogo con EL PUEBLO, al paso de las horas y cuando ya el empate 2 a 2 en Artigas, se convirtió en base para relanzar la ambición de acceso a la segunda fase. Lo que no se podía era perder, teniendo en cuenta que cabía el riesgo: jugar los dos últimos partidos en casa, ya sin chance alguna. Tanto en uno como otro DT, la coincidencia en que «mejoramos en varios aspectos. No fuimos inocentes para defender, el anticipo que tuvimos y Artigas se fue complicando. Mejoría desde lo individual y el funcionamiento más a la medida de la circunstancia. A un rival como Artigas hay que achicarle los espacios y evitar que tengan libertad para manejar la pelota. Ellos arrancaron bien, pero sufrieron después, La duda que nos quedó en el penal que nos sancionaron. El empate nos devolvió la fe».

A su momento, los dos entrenadores apuntaron en la misma interrogante: «¿nadie vio el codazo?» Alusión directa a Nahuel Ferrari, quien padeció fractura de maxilar. «Sabemos que no dependemos de nosotros, pero nosotros tenemos que ir pensando en solo ganar, porque es lo que vale y sirve. Tenemos la seguridad que nadie en Liga Agraria renunciará a la entrega. La entrega no siempre gana, pero siempre es un aspecto a favor, porque es la actitud frente a una situación en este caso extrema».