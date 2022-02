La seguridad que Bassa quería, «por eso no vino a Salto Nuevo»

Hasta la semana pasada, que FABRICIO BASSA se convirtiera en Gerente Deportivo o Coordinador general del fútbol en Salto Nuevo, no parecía ser cosa lejana. Los diálogos con el Director Técnico oriundo de Maldonado, no habían faltado y en algún momento, el acuerdo de partes abrió su propia huella. Sucede que se venía el último fin de semana antes del período de pases y la Comisión Directiva de Salto Nuevo necesitaba dar ese paso. Cuestión básica. A tal punto que a Fabricio se le dijo….»bueno, venite, que definimos lo que resta». Cuenta la historia reciente que Bassa analizó pro y contras, hasta que en la mañana del pasado viernes, su respuesta fue negativa. La razón esencial es una: Bassa quería algún tipo de seguridad para sostener el proyecto y cómo «las cosas no estaban claras, no vino a Salto Nuevo».



EL NO DE AGUIRRE

A su vez en esas horas, Rodolfo «Lolo» Aguirre optaba por declinar de la prolongación. En Salto Nuevo llamó la atención de la postura del exDT, «porque la conformidad de los dirigentes siempre estuvo planteada por lo hecho el año pasado y el «Lolo» bien que lo sabía». A su vez en Salto Nuevo, circulaba la versión de la posible vuelta de Javier Suárez y Federico Suárez, puntuales en la campaña del 2016, cuando la albiverde alcanzó sostenido protagonismo.

En el fin de semana que pasó, ya en Salto Nuevo se fue clareando el panorama: descartados Fabricio Bassa y Rodolfo Aguirre. Había que encontrar una solución y cubrir el vacío. Por eso, apuntaron a quienes finalmente avalaron: no otros que Martín Texeira y Miguel Villarruel. La dupla que llegó. Y el objetivo es de grueso calibre: si Salto Nuevo no suma y suma, el riesgo de perder la categoría. Los puntos escasean. «Que no nos pase lo mismo que a River», admiten en Salto Nuevo. Los promedios le hundieron la ilusión de permanencia en la «A». El fútbol lo sabe. Y en Salto Nuevo también.