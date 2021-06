El fútbol de la Liga Salteña, no parece estar tan lejano. Por lo menos, sin tantas penumbras o suspensiones anticipadas, tal como ocurrió el 22 de junio del año pasado. Ese día en el Consejo Superior, la abrumadora mayoría (a excepción hecha de El Tanque), decidió «clavar el freno» y paralizar la acción. Hubo que hablar del fútbol de Primera, desde el momento que al paso de los días se avanzó hacia un fin abarcador: que tanto las categorías del Consejo Único Juvenil como el Fútbol Femenino, pudieran afrontar sus torneos. Y lo afrontaron, más allá de la pandemia.



LA NUEVA ADHESIÓN

Claro está que un año atrás los casos eran mínimos y las precauciones máximas, no por otra razón se bajó todo lo posible la movilidad, también a nivel de actividades deportivas.

Lo cierto es que los neutrales habían solicitado un encuentro con las máximas autoridades de Jefatura de Policía. Ayer sobre el mediodía se produjo la instancia en el Comando. Luis Alberto Arreseigor y Eduardo Andrés Supparo, presidente y vicepresidente de la Liga, para comparecer. La ocasión de formular planteos, pero también explorar qué tipo de apoyo se puede recibir del Comando, cuando de seguridad en los escenarios se trata.



UNA IDEA POTENCIAL

El lunes por la noche en el Consejo, el presidente Arreseigor reveló a los delegados, el propósito que los anima: que todos los partidos se disputen en el Parque Dickinson. Ningún representante de club dijo lo contrario y ayer en Jefatura el propio Luis Alberto puso en conocimiento del Jefe de Policía, Carlos Ayusto, la virtual decisión a ese respecto.

Del principal en funciones, la respuesta a la medida, porque «la seguridad del Dickinson no se compara con ninguna». Para el Jefe, se trata «de una buena idea», sobre todo pensando en que, si el fútbol puede comenzar en setiembre, no sería descartable que un determinado aforo se resuelva. Esto es, un porcentaje de aficionados con posibilidad de ingreso.

Si en tantos casos se habla del 30%, habría que suponer que, en el caso del estadio, se generaría la presencia de unos mil aficionados.



LA GARANTÍA A LOS JUECES

En tanto el presidente de la Liga Salteña, no ocultó a EL PUEBLO, la situación buenamente positiva que se generó en la entrevista conjunta, implicando una aproximación al tiempo que vendrá. En un principio el aporte del Comando será de funcionarios que aporten garantía a la terna dentro del campo de juego, si es que no se llegara a contemplar el ingreso de aficionados. Con gente en la tribuna, otra realidad se planteará.

En ese caso habrá que tener en cuenta la seguridad en las zonas de acceso al Dickinson, «pero el hecho que todo el fútbol se desarrolle en el estadio, favorece a todas a las partes», coincidieron los hombres del Comando de Jefatura y de la Liga Salteña de Fútbol. «De lo que no parecen haber dudas es que la policía volverá a las canchas», aunque en este caso… al estadio.