La segunda, toda en el estadio

Cerro-Palomar: ¿cuántas entradas pueden vender?

Lo sucedido el viernes tras el partido entre Parque Solari y Quinta Avenida-Treinta y Tres, determinó en buena medida el toque de alerta a nivel de los neutrales de la Divisional «C». No se discute que el Parque Dickinson genera la mayor seguridad: afuera y dentro. Por eso, la segunda fecha se disputará íntegramente en el estadio, el sábado próximo, desde las 17.30′ el primer partido, a las 19.30′ el segundo y el tercero a las 21.30′. En este orden jugarán, Quinta Avenida-Treinta y Tres vs Barcelona; Parque Solari vs Almagro y Cerro vs Palomar.

Sin dudas que la última propuesta, provoca la interrogante mayor. Por la posición de los dos, qué número de entradas son capaces de vencer los que ocupan el primero y el segundo puesto en la tabla general de la «C», con el ganador de la segunda rueda avanzando a la «B».Cerro suma 21 puntos, Palomar 20 y Almagro 19. Son los tres equipos potenciales en materia de posibilidades. En la primera fecha, los dos ganaron y la derrota de Almagro implicó un desplazamiento a la tercera escala. Pero no está descartado.A la tribuna España, los hinchas de Quinta Avenida-Treinta y Tres, Almagro y Cerro; a la del Este, Esc. Fernando Irazoqui, los de Barcelona, Parque Solari y Palomar.