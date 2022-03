La ridiculez que impide el voto electrónico

De acuerdo a sus manifestaciones uno de los esfuerzos que habría de contar con el máximo apoyo de parte del nuevo presidente de la Cámara de Diputados es el referente al voto electrónico.

Nada más justo. Nos explicamos cuando se habla del “peso” del Estado todos los partidos se rasgan las vestiduras tomando distancia de aquellos aspectos donde se cuestiona el mayor peso del Estado, vetusto, excedido de funcionarios y por lo tanto de costo por todos lados.

Sin embargo hay que saber que en la Cámara de Representantes, hace ya varios años que se discute si se implementa o no el voto electrónico, ya existente incluso en países del área.

Hasta el momento pese a todos los esfuerzos hechos, esta iniciativa no ha prosperado. En realidad lo que se está defendiendo por parte de todos los partidos políticos es lo mismo y salvo que crean que la población es tonta, lo que se defiende con esta negativa es otra cosa.

Los suculentos sueldos que se han fijado para puestos y profesiones absolutamente obsoletos. Es así que los legislativos y no solo el nacional, sino también los departamentales, mantenía algunas personas en el cargo de taquígrafos, una profesión hoy absolutamente

obsoleta.

Cuando todo se graba, se filma y hasta el poder Judicial ha terminado por tomar como prueba las filmaciones de las cámaras filmadoras, esta profesión ha pasado a ser ridícula, dada su antigüedad y falta de precisión.

De todas formas los cuerpos legislativos les mantienen, para nosotros en una actitud injustificable. Lo menos que se puede reclamar es que se los “recicle” o se prepare a estos funcionarios en otras áreas, que después de todo son mucho menos complejas.

En tanto las ventajas del voto electrónico son muchas, sobre todo para el pueblo que así podría saber cuáles han sido los argumentos de cada legislador y cual ha sido la posición asumida por su representante en particular frente a las cuestiones que muchas veces han sido debatidos y asumidas por cada sector.

El voto electrónico permitiría a su vez conocer en forma inmediata la actitud de cada legislador. Uruguay se jacta de su sistema democrático en muchos aspectos, sin embargo hay democracias que están muy distantes de la nuestra y mucho más atrasadas y ya han adoptado el voto electrónico hasta para la elección de sus

representantes.

A esta altura hablar de cambios, de avances y de desarrollo, sabiendo que existen lastres como el que nos ocupa parece una ridiculez.

Sepámoslo y asumámoslo de una vez por todas.

A.R.D.