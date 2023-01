La responsabilidad en la región norte

Doctor Matías Rocha

ASSE es el principal prestador de salud del país, atiende alrededor de 40% de la población

¿Cuántos años tienes, cuál es tu cargo en ASSE y qué zonas abarca tu trabajo?

Tengo 32 años, actualmente soy adjunto a la Dirección de la Región Norte ASSE:

La Dirección de la Región Norte abarca, Young, Paysandú, Salto, Artigas, Rivera y Tacuarembó.

-Cuál es su especialidad en la medicina

Soy médico, primeramente hice el post grado en Medicina de Emergencia, posteriormente realicé la residencia en Medicina Intensiva que culminé el año pasado y además ese mismo año finalice Especialización en Gestión de Servicios de Salud.

¿Qué encontró en ASSE cuando asumiste la responsabilidad del cargo?

Primeramente agradecido de tener la posibilidad de tan grande desafío que es el Norte del País. Es una región muy extensa que abarca tanto la ciudad como zonas rurales.

Me encontré con un grupo humano muy valioso, dispuesto en todo momento a trabajar en equipo para crecer.

Qué necesidades a grandes rasgos son las que tiene la población principalmente en el interior.

Es un tema muy grande… encontramos que las zonas rurales fueron olvidadas. El año pasado Junto al Dr Cipriani, presidente de ASSE, se realizó una gira rural en Salto en la cual se recorrió 12 localidades. Se hizo un relevamiento de las necesidades y fortaleza, así muchas de esas necesidades ya se están trabajando y fueron resueltas.

Antiguamente había un falso concepto que las ambulancias 0 km debían ir a la ciudad y posteriormente cuando tenían muchos kilómetros deberían ir a zonas rurales. Hoy en día las ambulancias 0 km se destinan a las zonas rurales son las que tienen que tener mejor accesibilidad, como la es incorporación de la ambulancia 0 km en la Villa Constitución que llegó el 30 diciembre del 2022. Se estarán incorporando más ambulancias 0 km para la zona rural y urbana.

¿El norte se estaba olvidando?

Si

El Norte pasó de ser la Región Olvidada, a ser una región en la cual está priorizada.

Es muy importante destacar que hace poco tiempo no se realizaban cirugías complejas, como por ejemplo, procedimientos urológicos en el Hospital. Hoy en día se resuelve aproximadamente el 95% de las patologías Urológicas desde las más simples hasta la más compleja, estamos esperando la incorporación de nuevo instrumental quirúrgico el cual acorta los tiempos de recuperación y estadía hospitalaria. Todo esto nos enorgullece mas siendo todo el personal es Salteño.

En Artigas está funcionando un Centro Oftalmológico atiende a pacientes de la región, actualmente el Hospital de Salto está trabajando para incorporar instrumental quirúrgico de última tecnología lo cual va a permitir que los pacientes se operen en Salto.

Importante destacar que se incorporaron nuevos cardiólogos al Hospital, se adquirió hace poco un ecógrafo de última tecnología.

La semana pasada se instaló en el Hospital un aparato de Rayos X, de última tecnología.

¿Cuál es la situación de la salud en nuestro país? ¿En qué nivel se sitúa usted el servicio del estado?

Asse es el principal prestador de salud del país, cuenta con una red de establecimientos de cobertura nacional en la que se atiende alrededor de 40% de la población. Cuenta con servicios en los tres niveles de atención

¿Cuál es la prioridad marcada en el norte por parte de ASSE?

Se están trabajando muchos proyectos para el Norte.

El principal junto a La OPS(organización panamericana de Salud).

En donde se comenzará con la implementación de la Telemedicina, es Paysandú, Salto y Artigas. Esto realmente es la tendencia de la medicina, esto va mejorar la calidad asistencial, así como la accesibilidad.

¿Que le deja está experiencia personalmente a usted en el cargo que ocupa?

Experiencia muy positiva, que realmente me está permitiendo conocer las diferentes zonas del norte ver sus realidades y aportar desde mi lugar para mejorar, la medicina no es solo ver patologías, si no es mucho más profundo y vemos a el entorno psicosocial en la cual se realizaron intervenciones en localidades con mucha aceptación de la población la cual es gratificante.

Motiva para seguir trabajando para el futuro