La réplica de los exneutrales: «nodesviamos un solo peso de la Liga»

Un total de 17 representantes de clubes de la Liga Salteña de Fútbol resolvieron por abrumadora mayoría, aprobar el Balance 2020 y bajarle la cortina a una historia de confusiones, fricciones y entredichos que se prolongó por más de un año. Ayer fue el día señalado con los delegados para pronunciarse, tras conocerse la postura del anterior Cuerpo de Neutrales encabezado por Juan Ramón Guarino, y que también incluyera a Marcelo Beltramelli, Gonzalo Doufor y Eduardo Mazzarino.

Mientras Deportivo Artigas, Progreso, Almagro, Cerro, Fénix y Peñarol votaron en una misma dirección: no avalar el Balance y eventualmente derivar todos los antecedentes a la Justicia Penal. La delegación de Cerro se plantó sin más trámite en cuanto a que «no seremos nosotros cómplices de ninguna irregularidad ̈A su vez el Presidente de la Liga, Luis Alberto Arreseigor en nombre de los neutrales, reveló la postura, en cuanto «a la necesidad de terminar todo esto, de una buena vez. No le vamos a encontrar ninguna solución posible y vamos a seguir salpicando gente».El presidente enfatizó que situaciones de esta índole, «le quitan credibilidad a la Liga». En tanto Guarino y sus compañeros neutrales de aquel período, marcaron una serie de aspectos básicos, enjuiciando en alguna medida el pronunciamiento del Contador Silva Albertoni y dejando en claro que «no desviamos un solo peso de la Liga».LA HORA DE RESOLVEREs obvio que tras la lectura de los argumentos expuestos por los exneutrales, no faltaron algunos fuegos cruzados. Por ejemplo, el delegado y presidente de Salto Uruguay, Daniel Schiavi, apuntó en tres direcciones: 1) Los tiempos de la Justicia si se decide apelar a ella. 2) las etapas probatorias. 3) Las consecuencias que se puedan plantear, sobre todo porque algunos aspectos de lo sucedido en materia de gastos (por ejemplo), caen de hecho en imprecisiones o dudas. En algún momento el delegado de Gladiador, Rodoldo «Nino» Soto, argumentó tras la lectura de la nota de los neutrales, que «están ensuciando a las personas».Lo real es que la voluntad de la mayoría fue rematar el último acto. Cerro como abanderado de la no aprobación y Salto Uruguay en el polo opuesto: avalar sin observaciones.Porque en este último caso, también se podían plantear interrogantes. ¿Qué observaciones tener en cuenta, cuando los exneutrales replicaron con otros argumentos, y pasando admitir que «nuestra imagen y honor se fue mancillando»? Para los exneutrales en alguna medida,desde la Liga en su conjunto no han faltado determinados ataques, en medio de situaciones próximas a la inconsistencia misma.Al tiempo de la votación, la mayoría decidió sin más trámite: fue 17 a 6.