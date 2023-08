La renuncia de Juan Andrés Ramírez,

Juan Andrés Ramírez, asesor jurídico del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, apuntó contra su par dentro de la cartera Diego Sanjurjo, quien además es coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Delito.

“No existe, ni va a existir en la política uruguaya en el futuro”, dijo Ramírez sobre Sanjurjo. Además, en entrevista con Desayunos Informales (Canal 12), lo responsabilizó de ser el causante de la renuncia. Si bien en una primera instancia manifestó su intención de dejar el cargo pero no lo había concretado, ahora anunció a través de Twitter que dio un paso al costado del ministerio.

Montevideo, Uruguay. 25 de Setiembre de 2018. Juan Andres Ramirez Saravia se suma al sector de Jorge Larrañaga Foto Dante Fernandez / FocoUy

“Presenté renuncia a mi cargo de asesor en el Ministerio del Interior. Me llamaré a silencio como corresponde, me cobijaré en familia y amigos. Desde ya a buscar trabajo. Momento duro, fracaso, angustia, impotencia, pero cabeza levantada con principios y valores claros”, posteó Ramirez.

El asesor, quien había llegado a la cartera por un cargo político otorgado en la gestión de Jorge Larrañaga, aseguró que no fue “escuchado, consultado” ni se tomó en cuenta su opinión. “Entonces no parece lógico que sea ‘asesor del ministro’. Por eso tengo que irme”, agregó en diálogo con el citado medio.

Ramírez aseguró que “defiende a muerte” la gestión de Heber, pero consideró que “le erra” al tener como “única voz cantante” a Sanjurjo. “Está siguiendo la línea de personas que no tienen la más pálida idea de la idiosincrasia del Uruguay, que nos queda un año de gobierno y los resultados de la Policía son ahora”, añadió.

Ramírez llegó al Ministerio del Interior gracias a Larrañaga, como coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana. En ese marco, el jerarca lanzó un llamado para la contratación de un “coordinador del componente uno”, según explicó en la entrevista.

De esto resultó elegido Sanjurjo, quien “tuvo el puntaje máximo por los temas académicos, le ganó a 150 personas”, dijo Ramirez. Según su relato, en un momento Larrañaga quiso despedir al especialista en seguridad por una columna que escribió en el diario El Observador.

Según Ramírez, el exministro lo llamó y le dijo: “A este guacho lo echo a la mierda”. Sin embargo, el asesor defendió a Sanjurjo en ese momento pero mintió “al decir que la escribió antes de asumir el cargo”.

Sanjurjo había respondido a Ramírez la semana pasada, cuando en diálogo con Montevideo Portal dijo: “Hace años que no lo veo y no conozco su situación, así que prefiero no hacer comentarios. Sí me parece que es una persona con muchos problemas, pero no tengo nada que agregar al respecto de lo que dice”.

Ramírez había apuntado contra el funcionario, al decir: “No comparto que un gobierno que tiene la mayoría por coalición y un compromiso electoral deba perder un año y medio con un académico que jugó a un gran consenso y ni siquiera obtuvo el ok de los socios de la coalición”.

