La remisión a CONAPROLE cae 11% en inicio de febrero; pecio medio de enero fue de US$ 0,42

LECHERIA HOY

Tal como estaba previsto la agudización de la seca en la cuenca lechera comenzó a pasarle factura a los niveles de remisión de leche. CONAPROLE cerró enero con una remisión de 125,6 millones de litros, un volumen que implicó un retroceso de 3,5% frente a igual mes del año pasado. Mientras tanto, en los primeros 5 días de febrero, el promedio de remisión a planta fue de 3,1 millones por día y aceleró a 11% su caída en la comparación interanual comentó a Informe Tardáguila el director de la cooperativa, Daniel Laborde. “Empezó a pegar fuerte la seca”, acotó.

Este miércoles se dieron algunos episodios de lluvias en varias zonas de la cuenca lechera, pero no fueron por un volumen importante en la gran mayoría de los casos.

Por su parte, la cooperativa pagará por la remisión de leche de enero un precio medio de $ 16,43 por litro, que con un tipo de cambio promedio ($ 38,68) equivale a US$ 0,425. Ese precio se obtiene con 3,89% de grasa, 3,4% de proteína y 19% de calidad.

Golpeada por la sequía, lechería registraría pérdidas por US$ 100 millones

Costos adicionales de suplementación y una caída de remisión llevaría a pérdidas de en torno a US$ 100 millones para la lechería, de acuerdo a las estimaciones realizadas por la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del MGAP (OPYPA).

Las pérdidas por aumento de costos de suplementación estarían entre US$ 58 y US$ 65 millones al año. Mientras que la remisión, que se estima podría caer en torno a 5%- representaría una pérdida de unos US$ 40 millones.

La regional de Canelones, en la última reunión de la Agremiación de Tamberos de Canelones, se manejó que la remisión se encuentra un 7,3% debajo del año pasado. “Acá ya está pegando fuerte y financieramente ni que hablar”, dijo a Conexión Agropecuaria Justino Zavala, directivo de ATC. “Los US$ 100 millones no están fuera de la realidad”, apuntó.

Fabián Hernández, de la Sociedad de Productores de Leche de Florida, señaló que “es un perder día a día y cada día está peor”, con reservas que caen día a día, aumentando el uso de concentrados, en una época de comienzo de los pre parto, animales que “para que la lactancia exprese su potencial no se pueden enterar que hay seca, es un gastar constante”, dijo.

Las importaciones de suplementos en 2022 fueron de las más elevadas históricamente (tanto en volumen como en precio), señaló el informe de Opypa, con US$ 56 millones de importaciones de suplementos entre octubre 2022 y enero 2023, un salto de 63% frente al año anterior y 49% más que el promedio de los tres periodos previos.

Exportación por leche en polvo entera subió 25% en enero

En enero, la facturación recibida por exportación de lácteos subió 38% con aumentos en los precios de todos los productos. Se destacó la leche en polvo descremada y entera, según los datos de aduanas que procesó el INALE.

En orden descendente: leche en polvo descremada (+67%), quesos (+48%) y leche en polvo entera (+39%). Por su lado, la manteca registró una caída en la facturación (-4%).

Las colocaciones en volumen físico en enero de 2023 aumentaron respecto a las de 2022 en la mayoría de los productos: leche en polvo descremada (36%, a 1.234 tons), leche en polvo entera (34%, a 15.694 tons) y quesos (28%, a 2.087 tons). Por su parte, las colocaciones de manteca descendieron (17%, a 1.675 tons).

Si se compara el precio recibido en enero de 2023 con el de diciembre de 2022, se registraron aumentos en el precio de la leche en polvo entera (1%, a US$/ton 3.735). Por su parte, el precio de la manteca se mantuvo. Se registraron caídas en los precios de la leche en polvo descremada y quesos (1% y 4%, respectivamente), según el INALE.

En los 12 meses cerrados a enero, Brasil se consolidó como el principal mercado con una participación del 31%, seguido por Argelia (22%) y China (9%). Un dato interesante es que la colocación en otros destinos comerciales llegó al 31%, dato que confirma una diversificación en los compradores de los lácteos uruguayos.

Se profundiza crisis en CLALDY y siguen las negociaciones ministeriales para evitar despidos

Este jueves habrá una nueva reunión tripartita entre CLALDY, trabajadores y representantes del Ministerio de Trabajo, en el marco de la reestructura que está llevando a cabo la empresa, con el anuncio de 40 despidos el mes pasado.

Desde el sindicato TUCLA –Trabajadores Unidos de CLALDY- reclaman que dentro de esta restructura se busca el egreso voluntario de trabajadores de 58 y 59 años, pero con el pago de la mitad de la indemnización correspondiente, dijo e Conexión Agropecuaria Guillermo Weber, dirigente de TUCLA.

“Los trabajadores y trabajadoras venimos con seguros de paro y a su vez con pérdida de jornales (4 días en enero y febrero). Eso implica una pérdida salarial del 16%”, señalaron en un comunicado.

Ya en diciembre la empresa había enviado a 30 trabajadores a seguro de paro parcial, que fueron reintegrados en enero.

Sindicato de transporte lácteo se reunió en San José; trató efectos del cierre de plantas

Realizó su primer plenario nacional del año.

El Sindicato de Trabajadores del Transporte de Leche (STTL) realizó este martes su primer plenario nacional de delegados del año en San José de Mayo. Fue en el local del Sindicato de Obreros del Frigorífico Maragato (SOFRIM) ubicado frente al Parque Rodó.

El dirigente Ruben Derduquez dijo a San José Ahora que uno de los asuntos sobre los que se profundizó fue el de los efectos que tendrá en el sector del transporte lácteo los cierres -en algunos casos parciales- de plantas en las empresas Clady, Calcar y Conaprole.

Derduquez explicó que ello puede generar «jornadas más extensas de lo habitual, sobrecargas de cuatro, seis e incluso ocho horas, lo que obliga a regular jornales, horas extras, descansos. Es a eso a lo que hay que estar más atentos, porque se trata de transporte y todos sabemos los riesgos que ello conlleva», subrayó.

No obstante ello, el dirigente dijo que no se prevén situaciones de conflictos. «Por lo general los compañeros de los sindicatos de base han organizado y resuelto bien todos esos aspectos, postergando licencias y repartiendo viajes», comentó.

Derduquez señaló que, como contrapartida, el hecho de que se transite un tiempo de baja remisión a las plantas «ha ayudado» a que esos efectos no sean de mayor magnitud.

En la oportunidad, el plenario también analizó temas vinculados a las movilizaciones que prevé llevar a cabo el PIT-CNT en el mes de marzo en rechazo a la reforma de la seguridad social.

Emilio Gancedo