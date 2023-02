La reforma es para que usted trabaje más y gane menos”

Daniel Olesker, economista y exsenador del FA

El Frente Amplio inició esta semana en Salto una campaña nacional de información del proyecto de reforma de la seguridad social propuesta por el gobierno y que ya tiene media sanción al ser aprobada en el Senado y que hoy se encuentra a estudio en la Cámara de Representantes. Por ese motivo estuvieron en Salto el Economista Daniel Olesker y la Diputada Verónica Mato. En un alto de la extensa agenda que ambos mantuvieron en nuestra ciudad, EL PUEBLO dialogó con Olesker sobre los inminentes anuncios del Presidente de la República sobre el llamado “alivio tributario” y la reforma que se encuentra a estudio en el Parlamento.

– ¿Cuál es su impresión sobre lo que el Presidente de la República anunciará el 2 de marzo sobre el llamado “alivio tributario” que implicaría una rebaja del IRPF y del IASS?

– No sabemos nada. Ahora sale en un diario que además parece que habrá algunos impuestos más involucrados, no sabemos cuál es el diseño porque reducir el mínimo no imponible del IRPF tiene varias formas de hacerse, algunas mejores, otras peores. Así que sobre el diseño no diré nada, me comprometo a hacerlo no bien lo digan. Pero sí quiero hacer un comentario sobre quienes son las personas que van a recibir esto. El IRPF es un impuesto a las retribuciones de las personas físicas que pagan las personas que viven de su trabajo, ya sea asalariado o bajo el régimen profesional, y el IASS es un impuesto que pagan los jubilados. ¿Quiénes pagan IRPF al trabajo categoría 2? Uno de cada tres trabajadores, aproximadamente el 30%. ¿Quiénes pagan el IASS? Uno de cada cuatro jubilados, o sea el 25%. O sea que es una medida que solo involucra a un tercio de los trabajadores asalariados y a un cuarto de los jubilados, y obviamente, que pertenecen a hogares que están bastante lejos de la línea de pobreza.

El mínimo del IRPF del trabajo es $ 40 mil líquido, alguien podrá decir que es mucho o poco, no quiero hacer un juicio de valor sobre eso, pero quien gana $ 40 mil paga $ 38 de IRPF. Aumentar el mínimo no imponible implica que hay gente que ya no lo va a pagar, pero repito, dependiendo del diseño, puede pasar que quien gana un salario de $ 400 mil, si en lugar de arrancar por $ 40 mil arranca por $ 45 mil, también va a pagar menos, o sea que también se va a beneficiar de esa medida.

La pregunta es cuál es la mejor manera de renunciar a impuestos para beneficiar a los que más necesitan económicamente. Entiendo que un camino de trabajar sobre el IVA puede ser más fructífero que trabajar sobre lo que propone el gobierno.

– Usted fue Ministro del MIDES, actualmente el gobierno sostiene que nunca se ha invertido tanto dinero en políticas sociales como en este período, ¿usted coincide?

– Eso está lejos de ser así, pero tiene una pequeña trampita, y es que incluye los fondos extraordinarios que se invirtieron varias veces pero temporalmente por el Fondo COVID, eso no puede ser tomado en cuenta porque si las partidas especiales que se dieron por ese fondo, como por ejemplo, el 50% del aumento de la tarjeta, hubiera permanecido, vale, pero si se pagó solo por esos dos años, no es así. La única de las medidas en políticas sociales de transferencia que permanece en el tiempo es el aumento a la asignación familiar para los niños de cero a seis que se llama Bono Crianza, ese sí, fue Fondo COVID y en el presupuesto de 2021 se consolidó. Pero eso está lejos de ser el mayor aumento en políticas sociales. Pero además, si aumento las partidas de transferencia y al mismo tiempo reduzco el presupuesto de ASSE, de la ANEP, del Ministerio de Vivienda y elimino programas como Jóvenes en Red, como SOCAT o demás, el saldo neto es que la plata para la sociedad bajó.

– En líneas generales, ¿qué visión tiene del proyecto de reforma de la seguridad social del gobierno?

– El punto de vista sobre esta reforma es de oposición, y podríamos hablar de tres bloques de oposición, uno de forma, uno de contenido sustantivo, y otro respecto a algunos puntos en concreto. Respecto a la forma, no se puede discutir una reforma de la seguridad social sin consultar. La OIT recomienda que haya diálogo social. Estuve en el Senado, recibimos a las delegaciones los días viernes por 15 minutos aproximadamente para decir algo, nada se tomó en cuenta. Es decir, no hubo ninguna instancia de diálogo social. Ellos dicen que en la comisión de expertos había personas que no eran del gobierno, que eran de la oposición. Es verdad, pero eso fue porque la oposición cuando se aprobó la comisión de expertos dijo que ahí tenían que estar las organizaciones sociales y el FA. En principios eran 15 expertos designados por el gobierno, y los 5 que no estaban de acuerdo, no le llevaron el apunte en ninguna iniciativa.

Respecto al tema de contenido, la reforma es para que usted trabaje más y gane menos. La primera parte de esta frase es obvia, si paso de 60 años de retiro a 65, trabajo más, no hay duda. Y acá me parece que hay un problema importante, el gobierno se auto dio la potestad de que si cada 5 años evalúa que la esperanza de vida aumenta, puede volver a aumentar la edad de retiro sin necesidad de hacer una nueva ley. También se dio la posibilidad de que si la esperanza de vida se reduce, puede bajar la edad de retiro a través de un organismo que crea este proyecto y que llama Agencia Reguladora, no el Directorio del BPS, donde estarían los trabajadores y los jubilados. Entonces, extiende la edad de retiro al barrer, cuando todos sabemos que la esperanza de vida no es la misma para un pobre que para un rico, para un negro que para un blanco, para una mujer que para un varón, para un obrero calificado que para un trabajador no calificado, que a duras penas llega a los 60 años y decirle que tiene ahora que trabajar 5 años más en realidad lo está condenando a tener que ir al camino de la jubilación por edad avanzada y no poder jubilarse correctamente. Pero al mismo tiempo, cuando se le hace el cálculo, suponiendo que sí llegara, se le va a computar los mejores 25 años de promedio en lugar de 20. Es obvio que cuantos más años agrego baja el promedio. Así que si bien es verdad lo que dice el gobierno cuando afirma que la tasa de reemplazo no cambia, sigue siendo 45%, sí, pero sobre un sueldo básico jubilatorio que en lugar de promediar 20 años promedia 25, o sea que no baja la tasa de reemplazo pero baja el sueldo básico jubilatorio, ergo, baja la jubilación. O sea que va a trabajar más para ganar menos.

Y en tercer lugar, la reforma tiene una innumerable cantidad de pequeñas cosas que no son tan graves como ésta, pero son importantes. Por ejemplo, se crean las cuentas de ahorro voluntario. Es decir, aparte de lo que pueda aportar al sistema Afap y BPS, podés hacer tu ahorro voluntario. Acá el 2% que hoy nos devuelven del IVA con las tarjetas, va a la cuenta de ahorro voluntario. Eso es un poquito contradictorio, porque es un ahorro voluntario que se nutre de un ingreso obligatorio. Cuando le dijimos eso al gobierno se dio cuenta, entonces dijeron que ese 2% irá a la cuenta de ahorro voluntario salvo que diga que quiere que se le devuelva. Eso es un absurdo, porque las opciones por descarte, son al revés, es decir, a mí me lo devuelven, y si quiero enviarlo a mi cuenta de ahorro voluntario tengo que pedirlo, no al revés.

Las pensiones por discapacidad bajan mucho, es cruel. Cuando preguntamos por qué hacían esto, nos dijeron que lo que pasa es que se avivan, porque se jubilan por discapacidad para dejar de trabajar antes. Les pregunto a quienes hayan hecho ese trámite cuántos baremos tuvieron que pasar, tuvieron que ir primero a la mutualista a pedir el certificado, luego ir al BPS, luego les hacen el estudio y después, con suerte y viento a favor, le dan la jubilación por discapacidad. Nadie usa eso, eso es malpensar de la gente. Y en todo caso, si hay gente que lo hace, controlemos mejor para que no suceda. O sea que en lugar de 65% sobre lo que cobraban, ahora van a cobrar una tasa general de 45%, así que de pique, le hacen una gran rebaja de su ingreso a quien no puede volver a trabajar.

Todo esto que acabo de decir, son elementos que la reforma tiene para bajar gasto, pero un sistema se compone de ingresos y gastos. ¿Por qué no dice nada de los ingresos? Porque se podrían aumentar los ingresos. Siempre pongo como ejemplo a nuestra reforma de la salud, donde frente al descalabro financiero dijimos que había que aumentar ingresos y racionalizar gastos. Los ingresos los aumentamos a través de la tasa de DISSE que era del 3% y la pasamos al 4,5%. Acá no se tocan los ingresos, donde la tasa de aporte de los trabajadores es del 15% mientras que la tasa de aporte patronal es del 7,5%, o sea que es el doble, cuando la recomendación internacional es que sea 1 a 1. Las cuentas nos dicen que un punto de aporte patronal son 144 millones de dólares, si el problema empieza en 2033, tenemos 10 años, y supongamos que le aumento un poquito la carga al sector empresarial en 0,3%, en 10 años sería un 3%, o sea que del 7,5 pasamos al 10,5 y sigue siendo más baja que el aporte obrero, pero ya no es la mitad, y ese 3% son 450 millones de dólares que podrían dar un gran alivio al sistema en lugar de sacárselo a los trabajadores, a los discapacitados, a las viudas de los expresos políticos, a quienes también le rebajan la pensión especial reparatoria. Un poco estas son las grandes y pequeñas cosas que tiene esta reforma.

PERFIL DE DANIEL OLESKER

Casado, tiene 4 hijos y 7 nietos.

Es del signo de Virgo.

Es hincha de Nacional.

¿Una asignatura pendiente? Dice no tener muchas.

¿Una comida? Asado con papas fritas.

¿Un libro? Le gusta el género policial.

¿Una película? “Un lugar en el mundo”

¿Un hobby? La fotografía.

¿Qué música escucha? Serrat, Sabina, Aute, Paco Ibañez y la Vela Puerca.

¿Un día de la semana? El viernes.

¿Qué le gusta de la gente? La amistad.

¿Qué no le gusta de la gente? El odio sin dar la cara, como pasa en las redes sociales.