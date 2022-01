La referencia de FONTERRA volvió a subir y mejoran las perspectivas de la lechería

Por Emilio Gancedo

Este martes tuvo lugar una nueva subasta de la plataforma Global Dairy Trade, de Fonterra, y presentó una fuerte recuperación y deja perspectivas interesantes para el primer semestres del rubro.

El precio promedio final fue de US$ 4.463, lo que significó un aumento de 4,6% respecto a lo que había sido la primera subasta del año 2022. En ese evento, la leche en polvo entera aumentó 5,6%, a US$ 4.082 por tonelada, mientras que la leche en polvo descremada aumentó 5%, a US$ 3.963 la tonelada. La manteca también tuvo una fuerte corrección, de 5%, a US$ 6.158.

Lecheros se reunirán con industria; pedirán suba de precio por la sequía

El próximo viernes las gremiales lecheras se reunirán con representantes de la industria, con el fin de obtener una mejora en los precios, ante un incremento en los costos de producción y de insumos que demanda la sequía.

En los tambos, los productores utilizan sus reservas guardadas para el comienzo del otoño, que es un momento del año en que enfrentan una caída de la producción de leche.

Por un lado, la producción baja porque es la época del año en que hay menos vacas en ordeñe, tanto por preñeces prontas a parir en otoño o porque se encuentran en el período de secado previo al servicio. Por otro, la sequía destrozó las praderas, el estrés calórico perjudica a los animales, disminuye las horas de alimentación y generan una mayor incomodidad, que afecta la producción de leche.

Algunos insumos como el glifosato incrementó su precio 300%, con un bidón que vale U$S 270, al igual que raciones y fardos, que aumentaron por la sequía y una demanda que crece.

Con el desgaste de las reservas alimenticias los productores aplican concentrado, que también subió su precio y otros definieron el pastoreo para la noche.

En este escenario, el precio de leche recibido está entre U$S 0,34 y U$S 0,35 por litro y se considera un bajo margen para el productor. Mientras tanto, las industrias lácteas venden la tonelada de leche en polvo entera –el principal producto de exportación del rubro lácteo en Uruguay– a U$S 3.800 y la descremada a U$S 3.700, según los valores registrados en los remates de la neozelandesa Fonterra. Los productores estiman que el litro de leche debería valer entre U$S 0,38 y U$S 0,40.

Simulador

El Instituto Nacional de la Leche (Inale) y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), trabajan en un modelo de equilibrio general computado, una herramienta similar al comportamiento de una economía real.

La FAO desarrolló, dentro de esta herramienta, un módulo específico para evaluar políticas y shocks en el sector ganadero. El MGAP hace tres años utiliza esta herramienta y el objetivo de Inale es complementar los análisis del ministerio y profundizar en relación al sector lechero y al resto de la economía.

A su vez, en Inale funciona la Comisión de Desarrollo Lechero que trabaja en propuestas estratégicas. A través de esta herramienta, el Instituto propone complementar el trabajo de la comisión con análisis de impacto del sector y la economía de las medidas propuestas.

Exportaciones de lácteos crecieron 14%, US$ 735 millones en 2021

Las ventas al exterior de productos lácteos de Uruguay crecieron 14% en 2021 y totalizaron US$ 735 millones, según informó Uruguay XXI.

La suba obedece a un efecto precio, ya que los volúmenes colocados permanecieron estables frente a 2020. De todos modos, los volúmenes exportados de productos lácteos no habían disminuido en la pandemia, por lo que tampoco se vio un efecto rebote.

Las colocaciones de leche en polvo crecieron 16%, por una suba del precio de exportación de 14%, a US$ 546 millones. Las ventas de manteca aumentaron 16% a US$ 51 millones. Por su parte, las exportaciones de quesos disminuyeron 1% en 2021, al totalizar US$ 107 millones.

De acuerdo con los datos de la Unión de Exportadores, Uruguay exportó 231.867 toneladas de lácteos en 2021, una caída de 2,4% respecto a 2020 (237.463 tons).