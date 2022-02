Jugando en Fray Bentos, Liga Agraria que va

La derrota inicial ante Artigas en el Parque Juan José Vispo Mari, por lo que frente a Bella Unión, la consigna agraria no podía someterse a vacilaciones: lo que se perdió adentro, ganarlo afuera. Por eso, el 2 a 1 ante la selección cañera el miércoles a la noche, pauta de reacción e ilusión que se va redoblando. El surco a la medida de las pretensiones. Los goles de Robert Rodríguez y Carlos Alberto Vera, simiente de victoria y a falta de una fecha para la conclusión de la primera rueda, Liga de las Colonias Agrarias solo observa un punto detrás en relación a los punteros Artigas y Río Negro. Para los agrarios, lo de hoy es especialísmo, desde el momento que Río Negro es un rival directo. Hay que tener en cuenta que de los cuatro equipos, son dos los que avanzan a la fase siguiente del Campeonato del Interior. Un empate sería base para prolongar la creencia, aunque cabe preguntarse si después de la imposición ante Bella Unión, no es otro el perfil de este equipo de Villarruel-Texeira. Consigna DE NO PERDER por sobre todo, y si los tres puntos son rescatados del siempre complejo Parque Liebig’s, entonces hay que suponer que la chance de avanzar se vigoriza notablemente. La redoblada ilusión, anda suelta. Y ahí está.

EN LA TABLA- Artigas y Río Negro 4 puntos, Liga de las Colonias Agrarias 3, Bella Unión 0.

A LA CANCHA

Sábado 19 de febrero.

Campo de juego: Parque Liebig’s de Fray Bentos.

Tercera fecha. serie «B». Campeonato Regional Norte-Litoral. Hora 19: RÍO NEGRO vs LIGA AGRARIA. Categoría Sub 17. Árbitro central: José Idaburo. Asistentes: José Luis Moyano-Juan Carlos Aguilar.

Tercera fecha. Serie «B». Campeonato Regional Litoral-Norte.

Hora 21.30′: RÍO NEGRO vs LIGA AGRARIA.

Categoría de Mayores.

Árbitro central: Luis Daniel López. Asistentes: Juan Carlos Aguilar-José Luis Moyano.

Veedor: Ruben González.