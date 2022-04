La rebelión roja: a Universitario no lo bajan de la Liga de Básquet

La Comisión Directiva de Universitario se jugó todas las fichas a revertir la situación. Una manera de evitar que al rojo de la calle Brasil no lo bajen esta temporada de la Liga de Básquetbol. La medida fue adoptada días atrás por los restantes clubes, a excepción de Nacional. Al no disponer Universitario de planteles en U 17 y U 19, tampoco podría encarar la temporada a nivel de Primera División. En el ámbito de la Liga, la delegación roja hizo valer sus argumentos, teniendo en cuenta lo excepcional de la situación.



Pero el hecho es que Universitario se encontró «con la insensibilidad de la mayoría», por lo que los dados parecieron echarse. En las últimas jornadas, la interna de Universitario pasó de la conmoción-decepción a la búsqueda de soluciones de base, para que sumándose en ambas categorías, igual destino para el básquetbol superior. LA RECOMPENSA DE NO DOBLEGARSE En horas de la noche de la víspera se ratificó de hecho que LA SOLUCIÓN LLEGÓ Y UNIVERSITARIO DISPONDRÁ DE JUGADORES PARA COMPLETAR AMBAS CATEGORÍAS. La buena nueva para los rojos YA FUE COMUNICADA al presidente de la Liga Salteña de Básquetbol, por lo que en la próxima sesión se reconsiderá lo votado en aquella ocasión: el rechazo a que Universitario dispute partidos en Primera, pese a no tener U 17 y U 19. La delegación de Universitario había rubricado ese pedido que no fue considerado.Ahora todo parece alterarse y desde la encendida rebelión interna, «agotando todas las gestiones posibles para poder jugar», la entidad que preside el Cr Edardo Revello plasmó el objetivo y jugará. Cabe establecer que en un determinado momento se manejó la posibilidad de Universitario jugando por este año en la Liga de Paysandú, finalmente descartada.La Liga Salteña de Básquetbol volverá a tener seis equipos en escena. No es cosa menor, ante el riesgo que suponía el alejamiento de Universitario, por lo menos por un año.