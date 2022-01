La rebelión futbolera: «lamentable es que pasemos, siete meses sin jugar»

Fue la asamblea extraordinaria de la Liga Salteña de Fútbol, la que resolvió antes de fin de año, que en este 2022 el Campeonato salteño en la «A» se inicie en la primera semana de agosto, con punto de conclusión en el 18 de diciembre, teniendo una base de 21 partidos a disputarse.

Al paso de los días, los pronunciamientos no han faltado desde el ámbito que fuese: aficionados, jugadores, directores técnicos, preparadores físicos, cronistas deportivos, etc.

Es obvio que en el ámbito de las redes sociales pudo comprobarse las primeras reacciones, sobre todo de jugadores cuya notoriedad es concreta de años a esta parte y quienes han concluído en una palabra: «lamentable».

Se fue añadiendo sin más vuelta que «lamentable es que pasemos siete meses sin jugar». Futbolistas que acentúan el hecho concreto, «porque pasamos casi 20 meses sin torneo oficial y ahora que podemos tener normalidad, resuelven el inicio en el mes de agosto. En una Liga que tiene 35 clubes y 12 de ellos en la A», se para el fútbol por 7 meses y jugamos solo 4 meses y medio. Parece que les espantara que se juegue durante todo el año».

LA ABRUMADORA MAYORÍA

Desde EL PUEBLO, no se trata en este caso de rescatar nombres de aquellos jugadores que se han expedido. Más bien, el objetivo de un paneo general a determinadas opiniones que aparecen coincidentes. Algunos apuntan «a los de la Liga», como si la resolución fuera solo cosa de los neutrales. Pero no faltan los que amplifican la rebelión y dan en la tecla, «porque el hecho es que la gran mayoría de los delegados representando a los clubes, decidió que el fútbol no se juegue por siete meses».

Otros van más allá de cuestiones deportivas, «porque aquí de lo que se trata es de aspectos económicos. Pedís el pase en febrero y en los tres meses siguientes. ¿qué haces antes de iniciar la pretemporada?. Hay jugadores que tienen su recompensa por jugar al fútbol. Por eso aquí lo que existe es un perjuicio. Parece que ese perjuicio no se midió ni se mide. Algunos dirigentes miran para otro lado o miran solo sus intereses».

-Se trata de expresiones que se van sumando y que reflejan el sentir de un número de futbolistas sobre todo de equipos de la «A», que pasan a conformar un bloque de rechazo a la toma de posición dirigencial. Es un hecho laudado: el fútbol de la «A» no despunta antes de agosto.