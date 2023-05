La rebaja en precio de combustibles generaría    un 10% de aumento en las ventas que se traduce en un puesto de trabajo por estación.

Medidas de frontera

Luego de haberse conocido las medidas aprobadas por el Gobierno Nacional con el objetivo de responder a los reclamos de los departamentos de frontera por el impacto comercial y económico que viene generando la diferencia cambiaria con Argentina, los referentes de diferentes sectores y autoridades han dado a conocer su punto de vista.

Para algunos las medidas no son suficientes y no apuntan a desestimular las compras en el vecino país, para otros se están dando pasos en la dirección correcta.

SALTO EN MOVIMIENTO: «INSUFICIENTES POR DONDE SE LO MIRE»

Para el grupo Salto en Movimiento, las medidas no son suficientes y su referente Rodolfo Germano explicó incluso el alcance de la rebaja en el precio de los combustibles, indicando que no mueve la aguja.

Si bien se esperaba una respuesta favorable al pedido del aumento del descuento del IMESI al 40%, debía acompañarse con otras medidas que tuvieran impacto en el precio al consumo de los productos en general.

En este sentido Rodolfo Germano dijo que «según nuestro cálculo puede ser que genere un aumento de un 10% en relación a lo que se vende hoy. Eso implica el sueldo de un empleado de una estación de servicio con sus cargas sociales, son 12 estaciones por lo tanto 12 personas que no van al seguro de paro por esta medida, o sea, insuficiente por donde se lo mire.»

Si bien el movimiento considera que todo lo que implique una reducción del precio del combustible y que haga que el costo de vida de los salteños sea más barato es positivo. Las medidas para las empresas también son positivas, pero se apunta a otro aspecto con el que estas medidas no pueden.

«Nuestra premisa es cuidar el trabajo formal en Salto y esto es hacer que los salteños no vayamos a comprar a Concordia y eso se logra abaratando el costo de vida con el combustible y la mercadería. Con estas medidas aprobadas no vamos a lograr eso. Se quedó muy corto el Poder Ejecutivo y nosotros vamos a seguir con nuestra prédica».

CCIS:»LAS MEDIDAS SON UN PASO EN LA DIRECCION CORRECTA»

Desde el Centro Comercial e Industrial de Salto se ha manifestado como positivo la respuesta del Gobierno al planteo de la reducción del 40% del IMESI en combustibles en el litoral. «Esto permite reducir la brecha de precios con la ciudad vecina»

«Las otras medidas que benefician a los consumidores con el 30% de descuento en farmacias con BROU y la extensión de la ley 20.104, son un paso en la dirección correcta para apoyar a los consumidores y las empresas».

Se afirma que «como cámara empresarial, seguiremos trabajando en Políticas de Frontera amplias y sostenibles para tener una Agenda País que promueva la competitividad en precios. Es clave que se estudien los Proyectos de Ley presentados para promover el comercio de la región»

Por otra parte la gremial entiende que urge analizar las causas de por qué Uruguay es un país caro. Y al BCU plantear una investigación que permita tomar medidas de fondo para abordar este problema. «Vamos en el mismo camino apoyando todas las medidas que beneficien a consumidores y empresas.»

Igualmente destaca que las agendas legislativas en la Comisión de Hacienda y en el Gobierno departamental sigue en espera. «Es hora de accionar y avanzar en medidas que impacten a nuestra sociedad».

ANDRES LIMA: «EL GOBIERNO NO APUNTA HACIA DONDE TIENE QUE HACERLO»

Para el Intendente de Salto Andrés Lima , el Gobierno no apunta hacia donde tiene que hacerlo que es los precios.

«Lo que motiva a los uruguayos a cruzar a la Argentina es la gran diferencia de precios en comestibles, de servicios, y si no atacamos los precios, si no buscamos la forma en que el comercio uruguayo sea competitivo todas estas medidas que se están instrumentando no van a tener ningún tipo de incidencia», afirmó el jefe comunal.

Agregó que en nada afecta a los consumidores de frontera el hecho de que el Gobierno disponga a través de OSE y UTE la exoneración de los cargos fijos a los comercios del litoral. «Eso es un beneficio para el comerciante pero al consumidor que busca buenos precios no lo toca, no le incide. Entonces creo que se generó una gran expectativa que no se ve reflejada en las medidas.»

Lima recordó que en un fin de semana se dejaron en Argentina 20 millones de dólares, y agregó que «nada hace prever mirando hacia el futuro que esta situación vaya a cambiar en la medida en que las propuestas del gobierno no van por donde deberían.»

Agregó que las medidas que tienen que ver con lo fiscal y que ahora se extienden, están vigentes desde el 2018 y hasta ahora no han mostrado tener impacto ni tampoco esos beneficios se trasladaron al consumidor.

«Igual que la medida del 30% de descuento en farmacias, que ya era aplicada a otros productos y tampoco fue ha sido una medida efectiva», sostiene el Intendente de los salteños.

DIPUTADO OMAR ESTEVEZ: SE ACTUO SOBRE LAS MEDIDAS SOLICITADAS POR LA COMISION DE FRONTERA DEL LEGISLATIVO

El Diputado Omar Estévez aclaró que el Poder Ejecutivo actuó sobre el pedido que tenía de la Comisión de Frontera del Poder Legislativo.

«Esto quiero que quede claro , yo creo que el Poder Ejecutivo actuó sobre el pedido que tenía de la Comisión de Frontera del Poder Legislativo que se creó expresamente para políticas de frontera. Esta comisión hizo una recorrida por todos los departamentos frontera con Argentina recabando solicitudes de los Centros Comerciales de estos departamentos.»

Agrega Estévez que en base a ese relevamiento se trabajó en una serie de medidas que luego se plantearon desde esa Comisión.

«Quiero que quede claro que fue en esa Comisión que se pidió el 40% de descuento de IMESI en las naftas y una cantidad de medidas que en cierta parte fueron contempladas, no se tomaron todas las que pedimos pero creo que el gobierno de Lacalle Pou dio la iniciativa en políticas de frontera.»

Dijo además que «aunque sabemos que falta me quedo contento con las medidas sabiendo que es imposible llegar a los precios de Argentina que se cae a pedazos y esa realidad nos salpica feo»

Por último Estévez señaló que se tomarán otras medidas y se está trabajando en eso. «A corto plazo vamos a seguir reclamando más acciones para que no caiga el empleo, no se mande personal a seguro de paro y no veamos los comercios cerrados»