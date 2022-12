Cuando Universitario se imponía 1 a 0 ya en el segundo tiempo un taponazo de Facuando Martínez fue devuelto por el travesaño. Pero también el argentino Jorge Echenausi dispuso de una posibilidad neta frente al marco de Nicolás Sánchez.

Pero como Arsenal no supo o no pudo encontrar respuesta de gol, el efecto boomerang surgió sin más trámite y en seis minutos, tres goles, como para reflejar lo más saliente de este Universitario finalista otra vez: la manifiesta explosividad a la hora del gol. Entre Joaquín Jacques y Alexander Píriz, acentuación de ráfaga en esos metros finales de la decisión, ante un Arsenal que terminó expuesto a sus crudas vacilaciones defensivas. Aunque el mérito de Universitario admite la encendida valoración. Está programado para resolver y resuelve. Está programado para ser protagonista y no deja de serlo.

EN EL PUÑO DE

LA ESTADÍSTICA

Hay que remontarse a la octava fecha de la primera rueda, cuando Universitario cayó a manos de Arsenal 2 a 1. Desde esa fecha el equipo de Emilio Silva NO PERDIÓ MÁS Y EN TODOS LOS PARTIDOS SIGUIENTES CONVIRTIÓ GOLES. De última, para ser ganador de la liguilla, con una perfecta calculadora de resultados a favor: ganó los tres partidos que jugó y sumó cinco puntos de ventaja sobre el segundo y el tercero. En una liguilla de tres fechas, terminar siendo campeón con esa diferencia, es cosa letal.

Ocurre que Universitario es un apegado al gol: 45 en el 2018, 52 en el 2019 y 45 en lo que va transcurriendo de este 2022, a falta del juego final.

La ráfaga roja no es solo una enunciación desde la matemática, porque Universitario implica la riqueza de contenido. Ofrece caudal técnico y no traiciona los conceptos que lo potencian.

No es fácil jugarle. No es fácil ganarle.

Frente a Universitario nada es fácil. Nada.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-