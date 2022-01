¿La primera alta de Salto Fútbol Club?

«Jonathan Jorge fue el mejor volante del 2021»

Caliente enero. Bajada de revoluciones. Siesta veraniega. Algunos que se fueron y otros que se quedan, según sea la posibilidad monetaria. A todo esto, la temporada en la «A» surge distante. Pero no todo el fútbol está lejos de aquí. Por ejemplo: la «B» arrancaría en marzo o primera semana de abril. No más allá de ese tiempo. El Consejo Único Juvenil desde el 20 de febrero, mientras los agrarios de Miguel Villarruel apuntan al Campeonato del Interior, mientras en la Liga Salteña se decidió bajar el pulgar a nivel de selección de mayores y juveniles, porque otros fines se transforman en prioridad. Pero el hecho es que va flotando otra opción: la de Salto Fútbol Club. Ya en las últimas semanas del año pasado, el «Pitufo» Sergio Olivera movilizó a los adolescentes que sueñan enrolarse en la entidad «naranjera». Es una forma de evitar el desarraigo del que tanto se ha hablado de años a esta parte. Se van a Montevideo y si les toca el retorno, el horizonte se vuelve gris. O demasiado cuesta arriba. PERO EL HECHO DE SALTO FÚTBOL CLUB No deja de ser un hecho más. La confirmación de Joaquín Burutarán y Mario Maximiliano Summers, mientras se abre la duda respecto a quienes serán sostenes del área sanitaria: el Dr Manuel Azambuja y el kinesiólogo Alvaro Lapeira fueron los ejes de la función. ¿La siguen?Mientras que en el plano de las bajas y altas, los nombres no faltan. En la edición de la víspera de EL PUEBLO, apuntes en esa dirección. Nombres como parte de la escena que se descubre y cantado que un determinado porcentaje del año pasado, no permanecerá en el club,Mientras tanto, el presidente de Salto Fútbol Club, LISANDRO ROSSI, reveló a cronistas de este diario, su convencimiento relativo a Jonathan Jorge: «Fue el mejor volante del 2021 en el fútbol salteño».En la temporada pasada, resultó uno de los claves en el San Eugenio Campeón de la «B» y ascendido a Primera División. Pero es un hecho que NO será parte del plantel «santo» en el 2022, porque además no le faltan pretendientes: entre otros, Ceibal, Universitario y Ferro Carril.Pero una potencial plaza para Jonathan Jorge, es sin dudas Salto Fútbol Club. Cabe preguntarse si definitivamente no está para convertirse en la primera alta del plantel que volverá a ser orientado por el «Coqui» y que necesita potenciarse. El volante oriundo de Bella Unión con la «naranja» el pecho….más que posible. O muy posible.