La ponencia de los neutrales con rumbo a la asamblea. «Presionan a los padres del jugador menor de edad para que el pase se otorgue sin obstáculos»

«Las transferencias de jugadores de nuestras instituciones de la LSF a AUF y/u otras instituciones de otras organizaciones son cada vez más asiduas, expresamos desde ya que no nos oponemos a las mismas, al contrario, lo que se pretende con la presente ponencia (sí esta es aprobada), es que la transmisión sea tan justa para el jugador que es trascendental para su desarrollo, como también para el Club de origen local que dedicó mucho tiempo y esfuerzo para la formación del mismo. –

Será en la asamblea anual ordinaria del viernes 3 de marzo, cuando no solo se proceda a la elección de presidente y vice, más memoria y balance, sino que será sometido a consideración una ponencia del actual Cuerpo de Neutrales de la Liga Salteña de Fútbol, cuya exposición de motivos fue revelada-

Para los neutrales, «El problema que hemos notado desde hace mucho tiempo, es que, ante una transferencia de esta índole, algunos Clubes de AUF y/o contratistas (no todos) “presionan” a los padres del jugador menor de edad para que el “pase” se otorgue sin obstáculos, y muchas veces estos padres o jugadores (no todos) del mismo modo fuerzan a los dirigentes locales para que no dificulten la transferencia o “pase”.- Cabe destacar que el principio es que las transferencias de derechos federativos del jugador (de OFI a AUF) se hacen sin el consentimiento previo del club al cual pertenecen; solamente se requiere el consentimiento de nuestros clubes cuando los jugadores fueron incluidos en las listas de inscripción especial de jugadores (lista que se inscribe en AUF) ; sin embargo y a pesar que los Clubes de AUF conocen de esta situación, surte el ingenio de los mismos para “cargar” sobre los progenitores, y esto como ya nos referimos genera un amargo “ida y vuelta” con nuestros dirigentes que trabajan con mucho esfuerzo y de forma desinteresada en sus clubes, y todavía tienen que “desgastarse” con estas situaciones, que hace finalmente que los últimos terminen transfiriendo a sus jugadores sin ningún cargo, ni siquiera con alguna condición beneficiosa futura (porcentajes etc).-

EL JUSTO INGRESO PARA LOS CLUBES

A renglón seguido, los neutrales apuntan a que «es por ello, que creemos justo, que los clubes de AUF como de otras organizaciones (fuera de OFI) deban siempre abonar una tasa fija (como la denominaremos) en la cual la misma generará un justo ingreso genuino directo a nuestros clubes, y en un grado menor a la LSF, esto sin perjuicio de las instituciones locales negocien con las instituciones adquirentes una contraprestación económica por el valor de la transferencia, y/o dejen pactado un porcentaje por transferencias futuras. -ELLO ES ABSOLUTAMENTE INDEPENDIENTE A LA TASA FIJA-.

Lo que se busca es que los clubes de AUF de antemano ya conozcan que existe una “tasa fija”, y de esa forma se evita ese “ida y vuelta” con nuestros dirigentes. –