La pobreza infantil no vota

La pobreza en el Uruguay tiene rostro infantil y lamentablemente no vota. Por lo tanto esperar una salida a este problema es casi que utópico. Cuando ocupa los primeros lugares en la atención de los medios, éstos se limitan a mostrar las difíciles condiciones en que viven o a lo sumo a exhibir las estadísticas que confirman la realidad, tratando de que la responsabilidad de la situación descanse en otras tiendas.

Los niños y las mujeres en general son las primeras víctimas de la situación actual, sin que nadie se ocupe seria y responsablemente de la realidad. Estos niños abandonados a su suerte

No votan y por lo tanto “nadie los quiere”.

Alguien puede argumentar que el Estado siempre se preocupó por este tema y bastaría con aconsejarle que se dé una vuelta la tardecita por los contenedores, de la ciudad. Los que subsisten en estas condiciones tiene una gran chance de ser consumidores o delincuentes o lamentablemente las dos cosas.

Allí la “solución” consistirá en sacarlos del medio. Aparecen los escuadrones que procuran escarmentarlos o sencillamente tenerlos encerrados casi que “de por vida”, cuando no quemarlos vivos.

Las consecuencias están a la vista. Las cárceles se han convertido en verdaderas escuelas y lejos de resolverse el problema se agrava. Hay más detenidos, hay mas condenados y muchos de ellos lo que buscan es escapar a la dolorosa realidad, lo que es aprovechado por los “peces gordos” que trafican con esto.

No hay soluciones “mágicas” para la pobreza infantil. Si realmente interesara la situación de estos niños, abandonados a su suerte, habría que saber que una de las pocas salidas que aparecen en el horizonte no pasa por este tratamiento. No pasa por salidas “mágicas”, ni por soluciones momentáneas basadas en el asistencialismo, que suelen aparecer en cada acto eleccionario, sino por cambiar las bases de una sociedad enferma, insensible y hedonista.

Una solución de fondo requiere necesariamente sensibilidad social. Requiere saber que gran parte de los consumidores, que duermen en la calle o piden “algo”, son víctimas, y no victimarios.

Una persona comprometida con la suerte de estas personas nos sostuvo siempre que los más“ despiertos”, roban o sencillamente les quitan al que tiene. Los otros terminan como enfermos mentales, verdadera carne de cañón y su vida, si es que así puede llamársele, suele ser corta y lamentablemente deprimente.

Esta es la realidad todo los demás son paliativos.

A.R.D.