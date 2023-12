La Plaza Treinta y Tres se cubrió de colores

El pasado domingo 26 de Noviembre la plaza 33 se cubrió de colores .

El sector del acceso este, frente a la antigua parroquia Nuestra Señora del Carmen, estalló en vibrantes armonías de tonos, líneas, ritmos, movimientos y colores que proyectaban una luminosidad poco común en el entorno . No era para menos… exponían los niños. A ambos lados del acceso podían verse distribuidas a lo largo en dirección a la fuente y a ambos lados una gran cantidad de obras pictóricas de las mas variadas técnicas como pastel, acuarela, tintas, temperas, acrílicos collages, texturas, dibujos a lápiz, realizados por niños, en su mayoría de 6 a 11 años , del taller de artes plásticas del Espacio Eduardo Piñeyro , que pertenece a la órbita del Depto. de Cultura de la IDS , y también de los niños del taller Lagos de artes plásticas de A.P.L.A.S., talleres todos de los cuales tengo el gusto de ser orientador.

La intervención plástica quedó habilitada al público a las 19 y 30 hs. y se mantuvo hasta las 23 hs. debido a la gran cantidad de personas que la visitaron y seguían llegando entrada la noche . Para estos niños como para cualquier artista el momento de exponer sus obras y compartirlas con el público es muy esperado y les generaba mucha expectativa , ya que todo el trabajo de un año sería visto por muchas personas que podrían apreciar el talento y creatividad de estos artistas. Un año de intenso trabajo de taller , superando obstáculos, desafíos, etapas, y siempre aprendiendo a través de la investigación , la discusión constructiva, la experimentación, y de compartirlos logros para crecer juntos. Esa es la alquimia de nuestro taller, la que transforma todo aquello en los resultados que hoy apreciamos en esta muestra.

EL NIÑO Y LA EXPERIENCIA SENSITIVA EN EL ARTE

Toda experiencia artística se percibe a través de los sentidos, y para ello es fundamental como padres y en mi caso como docente tener la suficiente sensibilidad para involucrarnos en el mundo de nuestros niños desde muy temprana edad, y ayudarlos a comprender la importancia que tienen sus primeras experiencias sensitivas con las cosas que ven , oyen o sienten en contacto con sus propios cuerpos , potenciarles esa habilidad desde la infancia, lo que les permitirá captar el mundo que los rodea mas allá de la inmediatez material y les abrirá las puertas de otros mundos más sutiles , los que el niño sentirá la necesidad de expresar a través del arte y fortalecerá su formación futura como ser humano .

En un mundo vertiginosamente tecnológico como el de hoy, cada vez son menos las personas que pueden ver, oír, tocar y sentir más allá de lo corpóreo, por su imposibilidad de lograr trascender los límites de la materia . El niño ,en cambio, posee todos esos atributos naturales para hacerlo, pero como dije antes debemos tener la sensibilidad suficiente para preservarla y potenciarla . Y es ahí precisamente donde entran los talleres de arte .

Hablar de los talleres de arte para niños y su razón de existir sería tema a desarrollar en otra oportunidad , pero sí podemos hablar de los objetivos principales de mis talleres , a los cuales me he mantenido fiel desde sus inicios como artista plástico-docente , ya desde hace décadas Para empezar diría que no comparto la idea de que un taller de arte para niños deba ser una fábrica de artistas , sino que debe ser un espacio ingrávido donde el niño pueda ser él mismo , creando en libertad a la vez que aprende diversas técnicas que hacen al oficio del artista, sin perder de vista que se trata de un niño y que como tal debe vivir a pleno su tiempo sin otra meta que ser feliz haciendo lo que le apasiona . Solo así podrá despertar el artista que habita en su interior. Para terminar diré que los tres principios de mi taller son: CREAR, CRECER, COMPARTIR , a lo que denomino » las tres C», o » los tres amigos» , y que son tres cosas que de vivirlas lo acompañarán siempre , porque al entregarle el arte a un niño le estaremos dando un amigo para toda la vida .

Ricardo Lagos Silva, artista plástico docente del taller Lagos de APLAS y del taller de artes plástica para niños del Espacio Eduardo Piñeyro

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer en primer lugar a todos los niños que forman parte de estos talleres, a sus familias por el apoyo y la confianza depositada en el taller y en mi persona , y por habernos acompañado todo el año y a la concreción de esta hermosa muestra .

Al Depto. de Cultura de IDS , y su director Mtro. Regino López , al Sr, Nëstor Sanchez , docente del Espacio Eduardo Piñeyro por su invalorable colaboración en el armado de la exposición y a diario El Pueblo por brindar siempre un espacio a la cultura de nuestro Depto. A todos les deseo muy felices fiestas y un gran y exitoso 2024 , donde nos encontraremos nuevamente.