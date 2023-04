LA PESADILLA «MANYA»: 1-4

Peñarol jugó su peor partido del año y cayó 4-1 en su visita al América Mineiro, que hasta pudo haberle hecho más goles. Tras el envión del triunfo clásico, los dirigidos por Alfredo Arias no mostraron ni una virtud y pasaron vergüenza frente al equipo que terminó décimo en el Brasileirao 2022. Los locales condicionaron el encuentro de arranque con dos goles en los primeros minutos. A los 3’, el argentino Martín Benítez ejecutó un tiro libre en forma de centro sobre el área carbonera y el zaguero Éder conectó un cabezazo para abrir el tanteador. Estaban más cerca del quinto los locales que del descuento los visitantes, cuando a los 76’ cayó el inesperado gol de Peñarol. Pedro Milans centró desde la derecha y Mansilla ganó en las alturas para conectar un perfecto cabezazo a la red.

Árbitros: Guillermo Guerrero, Byron Romero, Danny Ávila y Juan Carlos Andrade (Ecuador)

AMÉRICA MINEIRO: Matheus Cavichioli; Arthur, Éder, Iago Maidana y Marlon; Juninho (21′ Lucas Kal), Alé (66′ Mateus Goncalves) y Martín Benítez (46′ Emmanuel Martínez); Matheusinho, Gonzalo Mastriani (66′ Wellington Paulista) y Everaldo (82′ Henrique Almeida). Entrenador: Vágner Mancini.

PEÑAROL: Thiago Cardozo; Pedro Milans, Hernán Menosse, Leonardo Coelho y Lucas Hernández; Sebastián Rodríguez, Sebastián Cristóforo (67′ Rodrigo Saravia) y Santiago Homenchenko (58′ Brian Mansilla); Kevin Méndez (67′ Diego Rolan), Matías Arezo y Nicolás Rossi (58′ Abel Hernández). Entrenador: Alfredo Arias.

Goles: 3′ Eder (AM), 6′ y 56′ Mastriani (AM), 68′ Wellington (AM), 76′ Mansilla (P)