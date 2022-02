Con su Escuelita Comunitaria de Fútbol, la que funciona en el mes de enero, para que los niños de algunos barrios tengan la posibilidad de jugar al fútbol.

En este 2022, JUAN CARLOS MENDIETTA y su grupo de trabajo, afincó el operativo en la Obra Social Don Bosco, en pleno Barrio Cien Manzanas.

Allá fue la gurisada, siendo una manera de socializar a quienes en ese mes no tienen la posibilidad de asistir a ningún club, y para que el fútbol para ellos funcione bajo control, porque de eso también se trata.

UNA ORGANIZACIÓN

DETRÁS

Pero es real que «Cacho» Mendietta no ha permanecido al margen de excursiones hacia el Interior profundo, contactándose previamente con maestros o directores de escuela o caso contrario, «referentes del pueblo o la localidad que fuese».

En EL PUEBLO y con la temática del fútbol como eje, Juan Carlos Mendietta evoca desde la emoción también, «porque fue comprobando la desatención para tantos niños que a veces con tan poco, pueden ser recompensados.

La pelota de fútbol los hace feliz y es lo que nosotros llamamos el milagro de juntarlos. Porque detrás del niño que va y sale a jugar, aparece la familia, a manera de apoyatura.

Uno se pregunta cómo es posible el logro de una organización para ellos, para que además la continuidad no falte.

Cómo lograr que visiten Salto, cuanto en tantísimos casos no lo conocen. ¿Cómo hacen para venir a la ciudad? ¿Quien los guía y donde se quedan?

Uno se pregunta si no puede haber jornadas de confraternidad deportiva entre niños de la capital y del Interior, para crear un Salto único a ese nivel por lo menos por algunos momentos. Existe una desprotección oficial hacia la gurisa que vive lejos y soy de los que pienso que no es tan difícil generar para ellos un tiempo a favor. Por sobre todo se necesita voluntad y saber que es posible. Soy de los que cree que es posible»