La pelota en la cancha de la futura asamblea

Es casi obvio establecer que una situación como esta SE GENERA POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA DE LA LIGA SALTEÑA DE FÚTBOL. Nunca antes un Balance fue sometido a la consideración de un profesional contratado, por entenderse que el mismo revelaba una serie de situaciones, por lo menos «no entendibles o dudosas», según se argumentó en aquella asamblea anual ordinaria de marzo del 2020, en pleno pico pandémico.



Tras la revelación del informe, surge la interrogante puntual: ¿Y ahora qué?

1) Habrá o habría que aguardar algún tipo de respuesta, actitud o postura (¿cuál es la palabra?), de quienes ejercieron cargos de mando en la Liga cuando se plantearon estos hechos. No es posible visualizar que estrategia montarán los exdirigentes.

2) Llegará el momento que UNA ASAMBLEA DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA, sea la que vuelva a apuntar sobre el Balance. Tras el informe del Cr Silva Albertoni, ¿qué hacer?

La asamblea tendrá que incluir a todos los clubes representados en las tres divisionales de la Liga; no es solamente cosa del Consejo Superior. Eso parece estar claro. Una obviedad.

3) Igualmente hay quienes sostienen que el informe del Cr, podría tener derivaciones en otro ámbito que no sea precisamente la Liga Salteña de Fútbol. A nivel de algunos delegados, nada parece descartable, aunque es cierto que el silencio en algunos, ha sido factor predominante.

Mientras que para algunos la clave es reconocer el pronunciamiento de los exneutrales, ahora que fue elaborado y difundido el informe sobre el Balance. Será una manera de comenzar a descifrar el mañana. O no.